Índia pode reduzir impostos de importação se as fabricantes de elétricos produzirem no país

Com uma presença cada vez mais enraizada no mercado dos automóveis, os carros elétricos uma maior facilidade em chegar aos consumidores, embora ainda enfrentem vários desafios. Mas agora a Índia está disposta a reduzir os impostos de importação, caso as empresas fabricantes de elétricos produzam localmente e pode ter a Tesla como grande aliada nesta mudança.

Índia disposta a reduzir impostos de importação de EVs

De acordo com as informações avançadas pela Reuters, a Índia está a trabalhar numa nova política para veículos elétricos que visa a possível redução de impostos de importação para as montadoras que se comprometam com o fabrico no local. Esta foi originalmente uma proposta feita pela Tesla ao país, segundo adiantaram algumas pessoas familiarizadas com o assunto.

Em termos concretos, a nova política poderá levar a uma redução de 15% no imposto para fabricantes que importem elétricos totalmente construídos na Índia. Atualmente, segundo as fontes, onde se inclui um alto funcionário do governo indiano, esse imposto é de 100% para carros que custam acima de 40.000 dólares e de 70% para os restantes veículos. "Há um entendimento com a proposta da Tesla e o governo está a demonstrar interesse", disse uma das fontes.

Para já, nem o Ministério do Comércio da Índia, que está a trabalhar nestas alterações, nem a Tesla responderam aos pedidos de comentários feitos pela Reuters. Contudo, quando questionada pelos jornalistas, a ministra das Finanças do país, Nirmala Sitharaman, disse que "não há nenhuma proposta à minha frente".

Caso esta medida vá em frente, tal poderá representar uma redução drástica no custo de carros elétricos importados na Índia. Os impostos mais baixos poderão ajudar a Tesla a vender toda a sua gama de modelos no país.

Após a notícia, as ações da Tata Motors, que é a maior fabricante de carros elétricos da Índia, caíram quase 3%, enquanto as rivais Mahindra e Mahindra caíram mais de 2%.

