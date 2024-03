“2 Rodas: Agarre-se à Vida” quer sensibilizar motociclistas para uma condução segura

A Sinistralidade Rodoviária é um problema global. Por cá, as autoridades vão alertando a população, no sentido de resolver o problema. A terceira de 12 campanhas de sensibilização e fiscalização planeadas para este ano, a "2 Rodas: Agarre-se à Vida", arrancou na terça-feira, dia 19, e prolongar-se-á até domingo (24).

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançaram, na terça-feira (19), a campanha "Duas Rodas - Agarre-se à Vida". Inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024, esta é a terceira das 12 campanhas de sensibilização e fiscalização planeadas para 2024.

A decorrer até domingo, dia 24 de março, a campanha visa alertar os condutores, nomeadamente os de duas rodas a motor, para uma condução segura. A ANSR realizará ações de sensibilização em todo o país, enquanto as operações de fiscalização, "com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário", ficam a cargo da PSP e da GNR.

As ações de sensibilização ocorrerão em simultâneo com operações de fiscalização em Coimbra, Porto, Braga e Lisboa.

Locais e datas Dia 19 de março, às 15h00: IC2 – Km 176.2 N/S – Condeixa;

Dia 20 de março, às 09h30: Praça da República – Porto;

Dia 21 de março, às 07h00: EN14 – Celeirós;

Dia 22 de março, às 10h00: Rua Principal – S. Domingos de Rana, Cascais.

De acordo com um documento sobre a campanha emitido pelas três entidades, "os utilizadores de ciclomotores e de motociclos, quando envolvidos em acidentes rodoviários, têm um risco mais elevado de sofrer consequências graves do que as pessoas que circulam noutros veículos". Este risco deve-se à sua vulnerabilidade por não possuírem a proteção do habitáculo.

No âmbito da campanha "2 Rodas: Agarre-se à Vida", as autoridades deixam alguns conselhos:

| Aos motociclistas

Use equipamento de proteção - Capacete (obrigatório) de modelo homologado, devidamente ajustado e apertado, sempre que conduzir.

Apesar de não ser obrigatório, os motociclistas também devem utilizar luvas (em caso de acidente protegem as mãos, que instintivamente vão logo ao chão), casaco (com proteção dos ombros, coluna e cotovelos), botas (devem ser específicas para motociclistas, dado que possuem proteções nos pontos mais vulneráveis em caso de queda), calças (em pele ou material têxtil, com proteção "CE", permitem a proteção das ancas, dos joelhos e das canelas) e AirBag (há modelos disponíveis de elevada qualidade a preços acessíveis).

Ultrapassagem segura - Ultrapasse só depois de ter a certeza de que foi visto pelo outro condutor, através de contacto visual pelo espelho retrovisor esquerdo do outro veículo;

Não contorne filas de trânsito - É proibido sair da fila de trânsito onde se encontra para outra mais à direita, salvo para mudar de direção, parar ou estacionar;

Mantenha a distância de segurança - Pois permite ter tempo para reagir, abrandar ou parar, se necessário;

Adapte a velocidade - Às condições atmosféricas e do pavimento para evitar acidentes. Andar de motociclo ou de ciclomotor em segurança é, também, cumprir limites de velocidade. Não só evita coimas, como permite ter mais tempo de reação, caso surja uma situação de perigo.

| Aos restantes condutores

Evite os "ângulos mortos" - Identifique os "ângulos mortos" da sua viatura, ajuste o assento e o espelho retrovisor interior, regule os espelhos retrovisores laterais, verifique o campo de visão, não faça manobras bruscas, sinalize devidamente todas as manobras;

Mantenha a distância de segurança - Pois permite ter tempo para pensar, abrandar ou parar, se necessário;

Adapte a velocidade - Às condições atmosféricas e do pavimento para evitar acidentes. Cumpra os limites de velocidade. Não só evita coimas, como permite ter mais tempo de reação, caso surja uma situação imprevista.

A ANSR apela a que todos os condutores se juntem a este compromisso de combate à sinistralidade rodoviária, e contribuam para o propósito de salvar vidas e chegar às 0 mortes na estrada.