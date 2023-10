Combustíveis: Gasolina e Gasóleo baixam bastante! Saiba quanto…

Todas as sextas-feiras passou a ser previsto o preço dos combustíveis para a semana seguinte. Para a próxima semana há boas notícias. Conheça já os preços da gasolina e gasóleo.

Combustíveis: Gasolina baixa 5 cêntimos. Gasóleo baixa 4 cêntimos...

Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, temos assistido a um sobe e desce no preço dos combustíveis. Com as últimas mudanças de valor, o gasóleo e gasolina estão mais próximos de atingir máximos.

Mas a partir da próxima segunda-feira, o preço dos combustíveis vai baixar. Segundo revela o canal Executive Digest, o preço da gasolina 95 vai baixar 5 cêntimos por litro. Já o gasóleo vai baixar 4 cêntimos por litro”, adiantou fonte do setor à Executive Digest.

Contas feitas, encher um depósito de 60 litros de gasóleo custa mais 18,24 euros do que no início de julho. Já para atestar um depósito de gasolina a fatura fica cerca de 11,16 euros mais cara, valores pesados para a carteira dos portugueses.

Segundo refere o canal, o mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia indica que Portugal tem a 9ª gasolina 95 mais cara da Europa, cerca de 2,9 cêntimos acima da média europeia e 10,2 cêntimos mais cara do que em Espanha. Já o gasóleo ocupa a 12ª posição do ranking europeu.