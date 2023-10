Prada vai ajudar a projetar os fatos espaciais que os astronautas da Artemis usarão na Lua

Um dos grandes objetivos da NASA passa por regressar à Lua, e os planos que tem para o concretizar estão compilados, por exemplo, na missão Artemis. Os astronautas deverão pousar, em breve, no nosso satélite natural e, pelo que se sabe, fá-lo-ão com estilo, com a ajuda da Prada.

É um dos maiores ícones da moda e uma referência para os amantes do luxo. A par disso, vai integrar a história espacial. A Prada ajudará a Axiom Space a projetar os fatos espaciais que serão utilizados na missão Artemis III da NASA, a ocorrer em 2025.

Se lhe parece uma parceria estranha, saiba que a empresa italiana não se limita a desenhar e apresentar peças de luxo. Aliás, possui um departamento de engenharia responsável pelo estudo de novos materiais, bem como a sua aplicação na área da moda.

Embora a Axiom Space já tenha mostrado um protótipo dos fatos espaciais que serão usados ​​nas missões Artemis à Lua, ainda há muito trabalho a fazer. Segundo a empresa, a Prada irá ajudar a implementar a camada externa da Unidade de Mobilidade Extraveicular Axiom (AxEMU).

O trabalho da Prada passará por garantir que a “pele” do fato que os astronautas da NASA usarão para ir à Lua é suficientemente resistente, mas não sacrifica o conforto e a manobrabilidade.

A experiência técnica da Prada com matérias-primas, técnicas de fabrico e conceitos de design inovadores fornecerá tecnologias avançadas que serão fundamentais para garantir não apenas o conforto dos astronautas na superfície lunar, mas também as tão necessárias considerações sobre os fatores humanos ausentes na superfície lunar.

Destacou Michael Suffredini, CEO da Axiom Space.

De facto, a Prada tem uma vasta experiência na utilização de materiais compósitos, tendo vindo a aplicá-la fora das passarelas. Na década de 1990, por exemplo, a marca projetou e fabricou o seu próprio iate com casco de fibra de carbono para participar na America's Cup, a competição de vela mais importante do mundo. Desde então, manteve-se muito ativa nessa frente com a equipa Luna Rossa Prada Pirelli.

O espírito constantemente progressista da Prada para a humanidade expandiu-se para o seu desejo de aventura e de enfrentar novos horizontes: o espaço. As nossas décadas de testes, tecnologia de ponta e know-how em design [...] serão agora aplicadas ao desenvolvimento de um fato espacial para a era da Artemis. É uma verdadeira celebração do poder da criatividade e inovação humana para o avanço da civilização.

Partilhou Lorenzo Bertelli, diretor de marketing do Grupo Prada.

