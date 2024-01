Governo japonês cria aplicação de encontros para combater o declínio da população

O governo japonês está a usar o dinheiro dos contribuintes numa aplicação de encontros chamada Tapple, que combina pessoas com base em passatempos e interesses mútuos. Porquê? O país está a enfrentar um declínio populacional sem precedentes e o governo, presumivelmente, está a tentar combater essa descida.

Tóquio, a capital do Japão, tem a maior percentagem de homens e mulheres que nunca casaram aos 50 anos de idade em todo o país. Os números são de 32,15% para os homens e 23,79% para as mulheres.

Isto deve-se ao facto de um em cada 10 residentes no Japão ter 80 anos ou mais, sendo também considerado o país com a população mais idosa do mundo. Por isso, o governo está a tentar atrair a geração mais jovem, introduzindo aplicações de encontros e organizando encontros virtuais.

As aplicações de encontros foram identificadas como um método predominante para procurar parceiros românticos. Para evitar fraudes e dissuadir os indivíduos casados, o processo de verificação das aplicações de encontros exige documentação das cidades de origem dos utilizadores para confirmar o seu estatuto de solteiro.

Mas aplicações de encontros podem não ser a solução para os desafios

O inquérito de Tóquio de 2021 destacou a popularidade das aplicações de encontros, escolhidas por 14,5 % dos inquiridos. A cidade irá alavancar as redes sociais para aumentar a consciencialização sobre as preocupações com o abuso, e os operadores de aplicações existentes antecipam um impacto positivo na indústria com esta estratégia de verificação. Os utilizadores registam-se frequentemente em várias plataformas.

Numa revelação, uma estimativa do governo sugere que até 42% das mulheres japonesas nascidas em 2005 podem optar por não abraçar a maternidade ao longo das suas vidas, o que representa uma ameaça potencial para o programa de segurança social do país.

Os críticos argumentam que a criação de outra aplicação de encontros financiada pelos contribuintes pode não ser a solução para os desafios que os solteiros enfrentam.

Propõem que a cidade e os governos nacionais abordem as questões fundamentais que estão a causar o declínio dos casamentos e dos nascimentos. Os constrangimentos financeiros surgem como um fator significativo, com muitos cidadãos japoneses a manifestarem falta de recursos para o casamento e a educação dos filhos.

