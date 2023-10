Caos na Amazon! Empresa é acusada de utilizar urina como bebida energética

Um novo documentário alega que a Amazon vendeu urina dos seus motoristas como bebida energética, levantando preocupações sobre as condições dos trabalhadores e os controlos de segurança dos produtos.

No documentário "The Great Amazon Heist", a jornalista e cineasta Oobah Butler alega que a Amazon permitiu que garrafas de urina, supostamente descartadas pelos seus motoristas de entregas, fossem vendidas na sua plataforma como uma bebida energética.

O documentário revela as condições de trabalho dos funcionários da Amazon, incluindo a prática de os motoristas urinarem em garrafas devido à natureza de alta pressão das suas funções. Esta exposição chocante foi para o ar no Channel 4 do Reino Unido e desencadeou uma grande controvérsia, com os executivos da Amazon a rejeitarem-na como uma "manobra grossa".

O documentário aprofunda uma descoberta alarmante feita por Oobah Butler, que, com câmaras ocultas, se infiltrou num centro de distribuição da Amazon em Coventry. Entrevistou trabalhadores que se queixavam de condições extenuantes, incluindo dores de costas, potenciais riscos de segurança e vigilância constante.

Penalizações por entregas lentas

Além disso, Butler revelou que alguns motoristas não tinham escolha a não ser urinar em garrafas devido aos rigorosos horários de entrega, e muitas vezes enfrentavam penalidades por entregas lentas.

O aspeto chocante que não tinha sido revelado anteriormente era que os motoristas alegadamente enfrentavam penalizações por regressarem ao armazém com estas garrafas cheias de urina. Embora o porta-voz da Amazon, James Drummond, conteste esta alegação, elas persistem.

Butler embarcou numa espionagem perto dos armazéns da Amazon em vários locais, de Coventry a Nova Iorque e Los Angeles, recolhendo garrafas cheias de urina. Reembalou esta urina como uma bebida energética chamada "Release Energy Drink", que se tornou um bestseller da Amazon em 24 horas.

Resposta da Amazon e medidas de segurança

Em resposta a estas alegações, a Amazon criticou o documentário, descrevendo-o como um "golpe grosso" em que o Channel 4 se fez passar por um vendedor e listou um produto "falso" na sua loja. A Amazon sublinha que nenhum cliente genuíno comprou o produto e afirma que dá prioridade à segurança.

A segurança é uma prioridade máxima para a Amazon e exigimos que todos os produtos oferecidos na nossa loja cumpram as leis e regulamentos aplicáveis.

Declarou um porta-voz.

Além disso, a Amazon afirma empregar ferramentas líderes do setor para evitar a listagem de produtos genuinamente inseguros na sua plataforma. A empresa mantém-se vigilante na monitorização das suas lojas para detetar preocupações legítimas com a segurança dos produtos e prometeu tomar medidas contra os vendedores que tentem contornar as suas políticas de segurança.

Relativamente às alegações de motoristas que urinam em garrafas, a Amazon afirma o seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos seus motoristas de entregas. A empresa afirma que os condutores que utilizam a aplicação Amazon Delivery App recebem lembretes diários para fazerem pausas. Também menciona que trabalha em estreita colaboração com os seus Parceiros de Serviços de Entrega (DSP) para definir expectativas realistas que não pressionem indevidamente os condutores, assegurando simultaneamente que as expectativas dos clientes são cumpridas.

Mas, então, em que ficamos?

