O mercado dos tablets está a recuperar! Obrigado a estas duas marcas chinesas

Depois de dois anos em queda livre, o mercado dos tablets começa a dar sinais de recuperação. De acordo com a IDC, registou-se um aumento de 0,5% nos envios globais no primeiro trimestre de 2024, com um total de 30,8 milhões de unidades.

Mercado dos tablets apresenta melhorias

Esta é a primeira vez desde 2021 a mostrar sinais de melhoria, com a IDC a sugerir que os dados coincidem com o início de um ciclo de atualização.

A Apple sofreu muito em 2024 em termos de crescimento ano a ano. A empresa continua a vender o maior número de tablets do mundo graças à popularidade do iPad, mas o crescimento anual diminuiu 8,5%. Apesar disso, conseguiu vender 9,9 milhões de unidades, o que representa uma quota de mercado de 32%.

Segue-se a Samsung, com uma quota de mercado de 21,7% e um declínio anual de 5,8%. A empresa tem sido discreta nos lançamentos durante o final de 2023 e o início deste ano.

Huawei e Xiaomi tiveram um crescimento anual espetacular

Com a Apple e a Samsung em "declínio" no mercado dos tablets, as marcas chinesas estão a esfregar as mãos. A Huawei manteve-se na terceira posição, mas teve um crescimento anual de 43,6%, um valor que lhe permitiu aumentar a sua quota de mercado em 2,8 pontos. O mesmo acontece com a Xiaomi, que está a registar números ainda melhores.

A marca chinesa teve um aumento de 92,6% ano a ano nos envios, embora a participação de mercado com o seu quinto lugar seja de apenas 5,9%. A Lenovo também cresceu, com um aumento anual de 13,2% e ocupando o quarto lugar na tabela, à frente da Xiaomi.

Os analistas da IDC dizem que a tendência vai manter-se estável ao longo do ano, embora possa não ser suficiente para revitalizar o mercado. O impulso dos telemóveis nos últimos anos e a própria concorrência com os PCs estão a deixar os tablets numa terra de ninguém.

