Site Apple inclui teaser interativo da “borracha” para o evento de amanhã sobre o iPad

Sim, é já amanhã que a Apple poderá renovar a linha do iPad Pro, eventualmente ir até mais longe na atualização, e poderá ainda acrescentar algo mais às novidades. O evento chama-se "Let Loose" e tudo o que a Apple tem feito leva-nos a pensar que vai haver um grande incremento na linha de tablets. O teaser hoje dá mais uma pincelada no que poderá vir, um novo Apple Pencil.

A página inicial do site Apple.com foi atualizada com um teaser para celebrar o próximo evento da Apple, que começa amanhã às 15 horas (horário de Portugal continental). Espera-se que a Apple anuncie uma nova linha de iPad Pro e iPad Air.

O novo teaser no topo da página alterna entre as várias ilustrações do logótipo da Apple, com a particularidade de poder apagar a arte com o ponteiro do rato no Mac ou com o dedo no ecrã tátil do iPhone. Quando o logótipo é totalmente apagado, surge uma nova variante.

O último deste lote é mais uma referência ao facto de estarmos também a antecipar as novas gerações do Apple Pencil e do Magic Keyboard, que coincidirão com os novos iPads.

Espera-se que o novo Lápis Mágico adicione um novo gesto de apertar, que pode ajudar os utilizadores a aceder mais rapidamente à funcionalidade de borracha na sua aplicação de desenho. Acredita-se que o gesto de apertar seja acompanhado de feedback háptico, para confirmar a ação.

O novo Magic Keyboard terá um novo design baseado em materiais de alumínio, com um trackpad maior para o tornar ainda mais parecido com um portátil. Atualmente, não é claro se o novo teclado será compatível apenas com o novo iPad Pro ou se também funcionará com o Air.

A nova linha do iPad Pro apresentará a mesma oferta de dois tamanhos de ecrã, mas os tablets terão agora uma nova tecnologia de ecrã OLED para um contraste mais rico e mais brilho. Pensa-se que os novos modelos serão equipados com a próxima geração do Apple Silicon, o M4. Espera-se que o Neural Engine no M4 seja significativamente atualizado para ser melhor para cargas de trabalho de inteligência artificial.

O design geral do chassis industrial do novo iPad Pro também deverá chegar atualizado, com um corpo globalmente mais fino. A câmara frontal também poderá ser deslocada para a margem horizontal pela primeira vez.

Espera-se que o novo iPad Air seja menos dramático, com uma atualização mais simples do chip M2. Não se espera que as atualizações de outros modelos de iPad façam parte dos procedimentos de amanhã, embora devam chegar mais tarde em 2024.