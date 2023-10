Há algum tempo que se esperava que a Apple atualizasse o seu iMac. Este computador "all-in-one" estava a ficar para trás face às outras propostas da marca e precisava de receber um SoC mais potente. Isso acontece agora, com o novo iMac, que vai fazer uso de todas as novidades do SoC M3.

A Apple tem no iMac uma das suas propostas mais potentes e com maior capacidade. Estes não perdem a sua capacidade de se destacarem, com as suas cores, mas oferecem aos utilizadores um espaço para trabalhar graças aos seus monitores enormes.

O iMac recebe agora uma atualização de peso e passa a usar os novos SoCs M3 que a Apple revelou também agora. Isso traduz-se em mais potência, mais eficiência e um lote de outras capacidades importantes como referimos.

A renovação do iMac permite-lhe ter suporte para até 24 GB de RAM e 2 TB de armazenamento. Fruto disso e do novo SoC permitem que apps produtividade serão executadas até 30% mais rápido. Para os criadores, o novo chip permite até 12 streams de vídeo 4K, e o Adobe Photoshop também deve processar fotos até duas vezes mais rápido. Há também suporta Wi-Fi 6E.

Visualmente, o iMac de 24 polegadas não muda nada. Ainda vem em sete cores: verde, amarelo, laranja, rosa, roxo, azul e prata. Com 11,5 mm, ainda é fino. Há ainda a câmera 1080p, os altifalantes, os microfones, as configurações da porta USB e o ecrã Retina 4,5K, todos sem alterações.

Uma coisa que muda é que os novos iMacs M3 apresentarão mais materiais reciclados. O suporte é agora 100% feito de alumínio reciclado. No interior, o iMac usa imanes de terras raras reciclados, solda de estanho reciclada e revestimento de ouro 100% reciclado em placas de circuito.

O iMac M3 de 24 polegadas custa a partir de 1 629,00 € para a GPU de oito núcleos e 1 859,00 € para a GPU de 10 núcleos. O de 512 GB de armazenamento tem um preço de 2 089,00 €. As encomendas iniciam-se a partir de hoje e será entregue a partir de 7 de novembro.