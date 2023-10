Eficiência energética: Apoio de 2 mil euros para janelas! Termina hoje…

O novo programa de apoio à eficiência energética de residências de habitação permanente abriu no passado dia 16 de agosto e termina hoje (31 de outubro). Este apoio financia 85% da substituição de janelas, instalação de painéis fotovoltaicos e isolamentos de base natural. Ainda vai a tempo!

Eficiência energética: Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis 2023...

O novo Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis 2023 tem uma dotação total de 100 milhões de euros, sendo que este primeiro aviso vai mobilizar 30 milhões de euros, para candidaturas a submeter entre dia 16 de agosto e 31 de outubro.

O Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis 2023 tem como objetivo o financiamento de medidas que promovam a reabilitação, a descarbonização, a eficiência energética, a eficiência hídrica e a economia circular, contribuindo para a melhoria do desempenho energético e ambiental dos edifícios e para as referidas metas. Em concreto, pretende -se que as medidas a apoiar possam conduzir, em média, a pelo menos 30% de redução do consumo de energia primária nos edifícios intervencionados.

Ver mais valores aqui.