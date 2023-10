A Meta parece estar a querer mudar a sua política de publicidade na Europa. O seu plano para oferecer uma solução paga livre destes anúncios foi já revelada, prometendo mudar muito. Agora, e do que foi revelado, há um novo plano, que removerá a publicidade a menores de 18 anos no Facebook e Instagram.

Esta novidade é avançada pelo conhecido Wall Street Journal e dá conta de que a Meta removerá a publicidade de todos os utilizadores menores de 18 anos. Esta é a resposta da gigante para gerir a utilização de dados destes utilizadores na Europa.

A nova decisão vem resolver o problema criado com a decisão de criar um plano de subscrição na Europa, para permitir que os utilizadores usem o serviço sem publicidade. Esta será apresentada apenas aos maiores de 18 anos e será facultativo.

Do que se sabe, esta decisão de remover a publicidade no Facebook e no Instagram aos utilizadores menores de 18 anos parece ser temporária. A Meta irá avaliar esta situação e tentar encontrar uma solução para estes utilizadores, sem comprometer os seus planos.

A Meta promete dar mais detalhes "nos próximos meses" sobre como pensa gerir este processo. Assim, não existe uma data para os anúncios poderem retornar e nem quais as mudanças que isso poderá trazer no futuro aos muitos utilizadores destas plataformas.

Do que é avançado, esta mudança irá ocorrer silenciosamente e já nos próximos dias. A partir de 6 de novembro a publicidade deverá desaparecer no Facebook e do Instagram, pelo menos nas contas dos utilizadores menores de 18 anos.

Este é mais um passo importante que a Meta dá para cumprir a nova Lei de Serviços Digitais (DSA). Tendo muita da sua rentabilidade assente em publicidade, será interessante ver com a Meta irá conseguir garantir que os menores de 18 anos fiquem longe dos anúncios personalizados que o Facebook e o Instagram sempre apresentaram.