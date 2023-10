O Android 14 é já uma realidade e as principais marcas estão a começar a preparar as suas versões deste sistema. As atualizações devem chegar em breve, com todas as novidades. A Samsung já começou a tratar deste passo e revelou agora quais os seus smartphones que vão receber o Android 14.

A cada nova versão do Android surge sempre a dúvida sobre quais os smartphones que a vão receber e quando isso acontece. As marcas procuram manter os seus equipamentos atualizados e com as novidades presentes, embora isso nem sempre seja possível.

Uma das novidades mais recentes é mesmo a chegada das primeiras versões da atualização para o Android 14 nos smartphones da Samsung. A marca já começou a disponibilizar a One UI 6 para o Galaxy S23 e em breve deverá alargar a mais dispositivos.

A lista acaba de ser revelada pela Samsung, ainda que de forma não direta. Revela que mais de 20 dispositivos serão atualizados para One UI 6. Essa lista inicial inclui dispositivos lançados em 2020 e mais recentes, começando com dispositivos da série Galaxy S. Aqui temos o Galaxy S23, o 22, o 21 e o 20.

Além disso, quase todos os dobráveis ​​​​da Samsung receberão a One UI 6, com exceção do Galaxy Fold original. A lista de equipamentos pode ser vista abaixo.

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Por fim, e segundo o que a Samsung revelou, o Galaxy Note 20, o Galaxy A54 e o Galaxy A53 serão todos elegíveis para receber o Android 14.

Resta apenas saber quais as janelas de atualização que a Samsung pretende seguir. Com o Galaxy S23 a receber já a nova One UI 6, certamente que a marca irá acelerar e garantir o acesso ao Android 14 a muitos destes smartphones de forma rápida, como já se comprometera no passado.