O sonho da Beeper era muito claro. Queriam trazer o iMessage para o Android, mas desta vez com toda a segurança e facilidade de utilização, sem usar nenhum esquema mais complicado e estranho. Tudo parecia mostrar que esse caminho seria possível com o Beeper Mini, mas a Apple reagiu. Agora, a Beeper apresentou mais uma solução, mas alertou que será a sua última proposta.

Desde o primeiro momento que a proposta da Beeper parecia boa demais. A sua solução para trazer o iMessage para o Android era muito atraente, principalmente porque garantia a segurança nas comunicações, usando os protocolos da Apple e comunicando diretamente com os servidores deste serviço.

Claro que rapidamente a gigante de Cupertino reagiu e começou a criar problemas para esta solução, bloqueando o acesso e anulando o que estava a ser proposto. As respostas não demoraram a surgir, sempre com uma criatividade grande, para tentar ultrapassar novos obstáculos. A mais recente solução mostra isso mesmo e recorre a qualquer iPhone mais antigo, que tem de ter jailbreak feito.

Are you a Beeper Mini user with an old iPhone (6/6s/SE1/7/8/X) and a Mac or Linux computer? Follow these instructions to get Beeper Mini working completely, including phone number registration: https://t.co/1bQhSvM29x

A vontade do Beeper de ter a sua solução a funcionar é de tal forma grande que a empresa aluga estes equipamentos. Em alternativa, ajuda quem precise de fazer o processo manual. A somar a este requisito, há ainda a necessidade de ter presente um Mac ou PC com Linux.

Os utilizadores podem começar a usar a app assim que seguirem as etapas definidas pela Beeper para receber o código de registo do iMessage. O único problema é que precisarão deixar o iPhone ligado à energia e a uma rede Wi-Fi durante este tempo todo. Isto complica o processo que se queria simples para o Android.

