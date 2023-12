Com a possibilidade de usar a mesma conta do WhatsApp em vários equipamentos, muitas portas foram abertas. Algumas não são tão óbvias e outras estão a chegar, como no caso da mais recente que está agora a ser testada. Falamos da possibilidade de partilhar status em qualquer dispositivo onde a conta do WhatsApp está configurada.

Uma das grandes melhorias recentes do WhatsApp foi a possibilidade de usar a mesma conta em vários dispositivos. Ainda não é algo que seja realmente global, mas já permite ter a conta em dois ou mais smartphones ou usar no tablet Android sem depender da presença do smartphone.

Claro que esta capacidade, que era ainda básica, tinha todas as possibilidades de crescer e de se tornar muito mais completa. Tudo o que temos hoje numa conta normal deverá em breve ser transposto para os dispositivos adicionais onde as contas podem agora ser usadas.

A garantir esses desenvolvimentos, temos agora uma novidade que está a ser testada, ainda que apenas para quem usa as versões beta do WhatsApp. Falamos da possibilidade de usar os estados em qualquer dispositivo onde a conta esteja a ser partilhada.

WhatsApp beta for Android 2.24.1.4: what's new?



WhatsApp is rolling out a feature to share status updates from companion devices, and it’s available to some beta testers!https://t.co/P2EPh5LEuR pic.twitter.com/g22Zw0TwJd — WABetaInfo (@WABetaInfo) December 21, 2023

Com esse novo recurso, os utilizadores agora podem partilhar imagens, vídeos, GIFs, mensagens de texto e de voz por meio de atualizações de estados. Isto proporciona um avanço significativo na forma como estes comunicam com os seus contactos a partir de um dispositivo complementar.

Do que é revelado, esta novidade estará já disponível para muitos utilizadores que optaram por testar as novidades do WhatsApp antecipadamente. Durante as próximas semanas irá ser alargada a muitos mais e posteriormente será aberto a todos os utilizadores das versões estáveis.

A mudança é importante porque mostra claramente que o WhatsApp está a apostar em reforçar o que oferece aos utilizadores ao permitir a utilização de uma conta em vários dispositivos. Deverá crescer em breve para dar ainda mais e assim colocar estes dois modos em igualdade.