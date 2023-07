O mercado dos smartphones continua a ser um dos mais importantes do mundo, funciona muitas vezes como um barómetro das finanças da sociedade. As mais recentes pesquisas indicam que nos EUA, a venda de smartphones sofreu uma queda de 24% no segundo trimestre deste ano.

EUA: grande mercado dos smartphones com novo trimestre em baixa

Os últimos resultados da indústria mostram que os Estados Unidos da América sofreram uma queda acentuada no que respeita á de smartphones. Segundo os números revelados pela empresa Counterpoint, este setor caiu 24% no segundo trimestre deste ano de 2023. Mas, para os mais atentos, esta descida não é uma surpresa, uma vez que é o terceiro trimestre consecutivo em que o país apresenta uma queda nas vendas de telefones inteligentes.

Tal como vemos na imagem seguinte, as fabricantes Samsung, Motorola e TCL-Alcatel foram as que mais sofreram com esta queda. Em valores concretos, as vendas de smartphones Samsung caíram 37%, as da Motorola caíram 17% e a queda mais acentuada foi sentida pela TCL-Alcatel, de 69%. Também a Apple viu o seu principal mercado comprar menos, registando uma queda de 6%. E, no caso da empresa da maçã, os analistas veem este resultado como um sinal de espera pelo próximo iPhone 15.

Como referimos, houve quem tivesse resultados positivos. A Google foi a única a registar um aumento de impressionantes 48% nas suas vendas.

Em termos globais, nos Estados Unidos, a Apple continua a liderar o setor dos smartphones no segundo trimestre de 2023 com 55% de participação, seguida pela Samsung com 23%. A Motorola ocupa o terceiro lugar com 9%, seguindo-se a TCL-Alcatel e a Google, ambas com 3%.

Paralelamente a este cenário, a pesquisa destaca também o papel dos smartphones dobráveis, cujo segmento se tem mostrado promissor.

Também a empresa TrendForce havia já estimado que a venda de dobráveis poderia crescer 55% neste ano de 2023.