A quota de mercado do iPhone nos EUA aumentou para 55% no segundo trimestre, graças a uma queda acentuada nas vendas de smartphones Android. No entanto, o relatório de análise do mercado refere que a resiliência da Apple neste período geral de declínio foi significativamente ajudada por promoções efetuadas pelas operadoras de comunicações.

Um trimestre difícil

A Counterpoint Research diz que o segundo trimestre do ano foi difícil para o mercado de smartphones dos EUA como um todo. As vendas de smartphones diminuíram 24% em termos anuais, com as principais marcas Android a sofrerem o maior impacto.

A procura do consumidor por smartphones foi morna no segundo trimestre de 2023, com a queda nas vendas no verão a chegar mais cedo. Apesar da queda dos números da inflação ao longo do trimestre e da força contínua no mercado de trabalho, os consumidores hesitaram em atualizar os seus dispositivos no meio à incerteza do mercado.

Disse o analista de mercado de smartphones, Matthew Orf.

A Alcatel sofreu o pior declínio, com uma queda anual de 69%. As vendas da Samsung caíram 37% e as da Motorola 17%. A Google foi a única vencedora, graças ao lançamento do Pixel Fold.

Quota de mercado do iPhone nos EUA no segundo trimestre

A Apple não ficou imune à estagnação do mercado, com os fornecimentos de iPhone a caírem 6% em termos anuais. No entanto, dado que se tratou de uma queda muito menor do que a registada pela maioria das marcas Android, a Apple conseguiu aumentar a sua quota de mercado nos EUA em dez pontos, passando de 45% no segundo trimestre do ano passado para 55% no mesmo trimestre deste ano.

A Apple também registou um aumento mais modesto da quota de mercado numa base trimestral, passando de 52% no 1.º trimestre. A Counterpoint observou que este facto foi fortemente influenciado pelas promoções das operadoras.

As operadoras foram determinantes para a Apple manter a estabilidade nas suas vendas. Neste período a estratégia de venda impulsionada por fortes promoções no pós-pago e no pré-pago, apresentaram resultados. A Verizon, a AT&T e a T-Mobile continuaram a oferecer créditos promocionais de mais de 800 dólares para o iPhone 14, enquanto os iPhones da geração anterior também registaram descontos acentuados no pré-pago.

Referiu a empresa no seu relatório.

Estas promoções não foram só benéficas para os iPhone. Segundo a empresa de análise de mercado, tanto o Google Pixel Fold quanto o Pixel 6a foram "fortemente subsidiados em canais pré-pagos".