Samsung substituirá gratuitamente o ecrã dos Galaxy que tiverem o problema da linha verde

A linha verde nos smartphones Galaxy da Samsung é mais comum do que a marca gostaria e as reclamações que dão conta dela vão aparecendo. Assim sendo, a sul-coreana vai oferecer uma substituição gratuita e única do ecrã aos utilizadores de determinados smartphones Galaxy com o problema. Mas só na Índia...

O problema da linha verde dos smartphones da Samsung é real e, segundo o Android Authority, as queixas sobre o seu aparecimento nos smartphones da marca têm aumentado, ultimamente.

Além disso, a mesma fonte revela ter recebido várias reclamações de utilizadores dos Galaxy, mais recentemente, da série Galaxy S21, em específico. Pelo Reddit, também abundam as queixas.

Confrontada com tantas reclamações, a Samsung está a oferecer uma substituição gratuita do ecrã para os smartphones Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note 20 e Galaxy S22 afetados pelo problema da linha verde. A oferta de substituição, disponível apenas na Índia, só se aplica a estes dispositivos, caso tenham sido adquiridos nos últimos três anos.

Embora os smartphones afetados e elegíveis não tenham necessariamente de estar na garantia para obter a substituição gratuita do ecrã, existe um prazo para reclamar o benefício. Assim sendo, os utilizadores com linhas verdes nos seus dispositivos Galaxy têm até 30 de abril de 2024 para agendar uma reunião com um centro de assistência da Samsung e tirar partido da oferta.

A par do ecrã totalmente novo, a Samsung fará uma substituição gratuita da bateria.

O órgão de comunicação social contactou a Samsung, a fim de saber se esta nova política de substituição do ecrã irá ser alargada, indo além da Índia, e se empresa tem alguma solução alternativa para os smartphones com o problema da linha verde que não são elegíveis para uma substituição gratuita. Estaremos atentos às novidades.

