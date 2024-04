Este Model 3 está diferente… Primeiro Tesla fúnebre chega a Portugal

Os modelos da Tesla são conhecidos dos nossos leitores e, à primeira vista, este Model 3 poderá não parecer assinado pela fabricante americana. Contudo, o modelo foi reformulado e chega a Portugal como primeiro Tesla fúnebre.

Uma nova empresa de serviços funerários chegou ao Porto e dá-se pelo nome de Alia. Esta inaugurou, hoje, dia 22 de abril, a sua primeira loja em Portugal e destaca-se por procurar "disponibilizar às famílias serviços diferenciadores, inclusivos e sustentáveis".

Considerando a sua missão, a Alia possui uma frota de carros maioritariamente elétricos (cerca de 80%) e, curiosamente, detém o primeiro Tesla fúnebre do país.

Conforme partilhado pela Marketeer, a empresa chegou à Boavista, com planos de expansão para Coimbra, Braga, Aveiro e Leiria. Está sediada na Rua Dominguez Alvarez, na zona do Foco, e já conta com nove colaboradores.

Em janeiro, pudemos ver a carroçaria do Model 3 da Tesla alongada para integrar a frota de uma agência funerária na Galiza, que "levou a sério a sustentabilidade e o seu compromisso com os carros elétricos".

Segundo vimos, na altura, não existem carros funerários "puros" da Tesla para venda. Assim sendo, o modelo da empresa americana terá sido modificado para o efeito.