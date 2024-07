Surfista desesperado recorre ao Apple Watch para chamar socorro

Mais do que uma oportunidade para fazer valer as suas mais-valias, estas histórias servem sobretudo para mostrar como é útil um equipamento simples que se traz no pulso. Algo barato que pode salvar vidas, nos mais variados cenários. Desta vez foi um experiente surfista que não teve outra alternativa se não chamar socorro pelo seu Apple Watch.

Os dispositivos Apple têm muitas funcionalidades que ajudam os utilizadores a contactar facilmente os serviços de emergência. Desta vez, um experiente sufista, Rick Shearman, viu-se em apuros depois de ter sido arrastado pela água num mar agitado em Byron Bay, na Austrália. Felizmente, conseguiu pedir ajuda com o seu Apple Watch Ultra.

Homem perdido no mar é resgatado graças ao seu Apple Watch

Segundo a ABC News da Austrália, Shearman estava a fazer bodysurf em Tallow Beach quando foi apanhado numa zona de impacto onde as ondas estavam a rebentar.

Apanhei um par de ondas grandes na cabeça e fiquei debaixo de água durante algum tempo, comecei a entrar em pânico e a ter cãibras debaixo de água.

Disse Shearman.

Embora Shearman seja um surfista e nadador experiente, apercebeu-se de que estava em apuros depois de tentar, sem sucesso, encontrar um canal que o levasse de volta à costa.

Passados cerca de 20 minutos, tornou-se claro que eu não ia conseguir regressar e precisava de ajuda.

O surfista tinha vindo surfar com um amigo. Contudo, o seu colega, não o vendo no mar, pensou que ele havia já saído para ir "às compras", conforme foi referido pelo meio de comunicação australiano. Portanto, ninguém deu falta de Shearman e ninguém o estaria a procurar.

No entanto, Shearman usava o seu Apple Watch Ultra, que tem uma ligação celular integrada. Como tal e já no desespero, ligou para os serviços de emergência australianos, que ficaram em linha durante uma hora até à chegada do socorro.

Nesta altura, estava muito longe do mar, estava a ser fustigado pelo vento e por grandes vagas, e era realmente muito difícil utilizar [o relógio]. Tinha de o encostar ao ouvido para ouvir o que se passava e falar com o responsável.

Explicou Rick Shearman.

Mas apesar dos desafios, Shearman foi resgatado e está a passar bem.

O Apple Watch tem sido certificado como resistente à água até 50 metros de profundidade desde a Série 2. Com o Apple Watch Ultra, que tem um design mais robusto para suportar os cenários mais exigentes que possa imaginar, a resistência à água foi aumentada para uma profundidade de até 100 metros.

Um salva-vidas na praia disse que o Apple Watch foi um game-changer (determinante) no resgate, já que uma operação como esta em alto mar poderia levar muitas horas ou até dias.

É incrível que eu tenha sido capaz de usar esta tecnologia para salvar a minha vida.

Concluiu Shearman sobre o seu Apple Watch.