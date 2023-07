Gerir as definições de um smartphone Xiaomi é algo simples, dada a forma como a MIUI foi criada e as opções do Android estão presentes. Ainda assim, há pormenores que podem alterar e que nem sempre são lógicos ou imediatos. Hoje explicamos como melhorar as chamadas do seu Xiaomi ao ativar algumas opções no smartphone.

Um dos pontos que mais vezes os utilizadores pretendem é o controlo do volume das suas chamadas. Como nem sempre estão no mesmo ambiente controlado, o ideal é ter o volume num nível que por um lado seja audível, as que por outro não incomode os restantes presentes.

Isso num smartphone Xiaomi tem uma forma simples de ser resolvido, recorrente a uma simples opção que está presente nas definições da MIUI. Vai garantir que o toque aumente de volume até a chamada ser atendida ou ser desligada pelo utilizador. Assim, parte de um volume mínimo e cresce até ser audível.

Para ativar esta opção, os utilizadores devem começar por abrir a app de Definições da MIUI do seu Xiaomi e procurar depois a entrada Aplicações. Dentro desta entrada vão encontrar a opção Definições das aplicações do sistema, que deverá ser aberta para fazer as alterações necessárias.

De seguida, e para continuar o processo, os utilizadores devem agora escolher a nova opção Definições das chamadas recebidas. É aqui dentro que vão poder terminar o processo. A opção que devem ativar está no meio, com o nome Volume de toque crescente.

Além desta opção da MIUI, podem também ativar as duas restantes e que estão ali presentes. Falamos da possibilidade de diminuir o tom de toque ao levantar o smartphone Xiaomi. De seguida, podem também ativar a opção acender o flash quando tocar, para ser ainda mais visível.

É desta forma simples que as chamadas, ou pelo menos o toque associado a estas, pode ser melhorado num smartphone Xiaomi. Os utilizadores não precisam de ter o som no máximo e ao mesmo tempo este cresce até ser audível e identificável facilmente.