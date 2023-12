A presença da Porsche no mercado dos smartphones não é uma novidade. A marca alemã já esteve associada a outras marcas e agora encontrou um novo parceiro. A HONOR revelou que se associou à Porsche Designs para juntas criarem smartphones com o melhor design e tecnologia premium.

Smartphones com o melhor design e tecnologia premium

Quando a HONOR se separou da Huawei conseguiu ganhar uma autonomia única e, principalmente, garantir a presença dos serviços da Google. Isso torna-a uma marca muito interessante para os consumidores e com propostas que seguem ainda a linha do que a marca mãe tem apresentado, mas que já se diferenciam de forma óbvia.

Para continuar a garantir esta presença no mercado e garantir ainda mais destaque, a HONOR anunciou uma parceria estratégica com a Porsche Design. Vão lançar dispositivos inteligentes desenvolvidos em conjunto entre as duas marcas e o primeiro deles não demorará a chegar, pois será apresentado oficialmente no próximo mês na China.

Unir o melhor da HONOR e da Porsche Design

A Porsche Design traz para esta parceria o seu conhecimento único em design e décadas de experiência no segmento de luxo. A reputação e o sucesso da marca baseiam-se na filosofia de design intemporal, funcional e purista. Além disso, a Porsche Design relembra uma história de sucesso na indústria de smartphones que se estende por mais de 15 anos e já projetou e co-desenvolveu vários dispositivos poderosos.

O anúncio deste acordo vem confirmar rumores que apontavam já uma proximidade grande entre estas duas marcas. Ao mesmo tempo, é também a garantia de que a HONOR tem um smartphone prestes a ser lançado, já fruto desta parceria. Falamos do Honor Magic6 Porsche Design, que deverá ser o primeiro modelo a ser apresentado.

As primeiras propostas chegam já em 2024

O caminho da HONOR como empresa independente de smartphones começou em 2020 e preenche gradualmente as lacunas deixadas por sua antiga detentora. A fabricante tornou-se líder da indústria na China e uma das principais empresas de smartphones no segmento de dobráveis, e agora assume a parceria com a Porsche Design.

Resta esperar para conhecer o que esta parceria vai criar no futuro. O passado da presença da empresa alemã no mercado dos smartphones mostrou que aposta muito no design e que exige a presença de toda a tecnologia premium, para o resultado ser um smartphone ou outro dispositivo de topo.