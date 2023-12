A França parece estar a encabeçar uma mudança na Europa, no mercado automóvel. O país revelou a sua lista de veículos elétricos elegíveis para receberem incentivos fiscais de até 7.000 euros. Como esperado, os carros elétricos fabricados na China, incluindo o Modelo 3 da Tesla e o Dacia Spring, o elétrico mais barato do mercado, foram excluídos.

Não aos carros elétricos fabricados na China

O presidente francês Emmanuel Macron revelou os novos incentivos para desviar os compradores dos modelos chineses para os carros elétricos franceses e europeus, incluindo um novo esquema de leasing de 100 euros por mês para carros elétricos fabricados na Europa. O governo francês também anunciou um grande lançamento de incentivo para os compradores de veículos elétricos pela primeira vez, se comprarem carros fabricados na UE.

Este bónus verde, originalmente um incentivo monetário fixo de 5.000 euros (7.000 euros para famílias de baixos rendimentos) aplicável a todos os carros elétricos, tornou as suas regras mais rigorosas. Por um lado, um terço desses incentivos destinava-se a veículos elétricos fabricados na China, pelo que os incentivos têm agora em conta a produção e o ciclo de vida do automóvel, congelando os automóveis chineses e estrangeiros com elevadas emissões de CO2 no seu processo de fabrico.

França deixa de fora as propostas mais vendidas

O Dacia Spring, fabricado na China, responsável por 1 em cada 10 carros elétricos vendidos em França, verá agora o seu preço aumentar de 15.800 euros para 20.800 euros sem bónus. Foi também banido da lista o MG 4, um carro elétrico de marca britânica, propriedade da chinesa SAIC Motor. Com um preço pré-bónus de 30.000 euros, o EV detém atualmente 61,4% do mercado francês em termos de registos desde o início deste ano.

Tal como nos EUA, o Modelo 3 da Tesla, fabricado na fábrica da Tesla em Xangai, também já não é elegível para incentivos fiscais federais. Porém, o Modelo Y, o EV mais popular do mundo, entrou na lista já que a sua montagem acontece na fábrica da Tesla na Alemanha.

Uma mudança que alastrará pela Europa em breve

Outros grandes sucessos incluem Atto 3 e Dolphin da BYD, que também não são mais elegíveis, mas o Niro da Kia, montado na Coreia do Sul, e o Kona da Hyundai, fabricado na República Checa, ainda são elegíveis para este bónus.

Esta medida faz parte de um esforço para incentivar os consumidores franceses a comprar à Europa, com maiores incentivos fiscais para automóveis de fabricantes franceses e europeus. Cerca de 500 modelos estavam na lista, com a agência ambiental francesa Ademe a supervisionar o processo de tomada de decisão. Cerca de 65% dos carros elétricos vendidos em França permaneceram na lista, incluindo 24 modelos da Stellantis e cinco da Renault.