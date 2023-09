Um dos maiores travões para a massificação dos carros elétricos está na aparente falta de postos de carregamentos. A rede deverá ser alargada e reforçada, para garantir aos condutores a possibilidade de carregamento rápido. A Alemanha parece ter encontrado a solução para acabar com falta de carregadores de carros elétricos e vai transformá-la em lei.

Carregadores em 80% das estações de serviço

Foi o próprio chanceler alemão, Olaf Scholz, que anunciou na IAA Mobility/Munique Motor Show uma mudança que prepara para o país. Nas próximas semanas, a Alemanha será o primeiro país da Europa a introduzir uma lei que exige que os operadores de 80% de todas as estações de serviço forneçam opções de carregamento rápido com pelo menos 150 quilowatts para carros elétricos.

A Alemanha tem atualmente 90.000 estações de carregamento públicas, mas até 2030 quer atingir 1 milhão para incentivar a adoção de carros elétricos. Com a natural ansiedade da autonomia a deixar de ser um problema, uma parcela muito maior da população mudará com prazer para um carro que use este tipo de energia.

De acordo com fontes, a Alemanha tinha apenas cerca de 1,2 milhões de carros elétricos a circular no final de abril, pelo que ainda há um longo caminho a percorrer. Autonomia limitada e falta de estações de carregamento são parte do problema, mas esta medida do governo pode ser o ponto de viragem.

Alemanha tem cada vez mais carros elétricos

Curiosamente, no início deste ano, a Tesla levou a Tank & Rest, uma grande empresa de postos de gasolina na Alemanha, a tribunal. Esta ação surgiu de acusações de monopólio sobre as estações de serviço ao longo das autoestradas, uma vez que a empresa tem o direito de decidir onde os carregadores podem ser instalados.

A Tesla entende que deveria ser permitido instalar Superchargers onde eles são mais necessários. Com esta nova lei, a Tank & Rest pode ser pressionada a trabalhar com a Tesla para economizar nos custos de instalação de carregadores obrigatórios.

Esta é uma medida importante que outros países deveriam seguir. A União Europeia quer mudar este cenário e as suas novas regras impõem a presença de uma cobertura muito maior das redes de postos de carregamento, para assim garantir uma cobertura muito maior e assim eliminar estes problemas.