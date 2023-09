A Google tem sido muito rápida a reagir e a resolver os problemas de segurança que são identificados. Estes não surgem com frequência, mas quando são revelados normalmente têm um impacto grande. Uma nova falha foi agora relatada e a Google pede a todos que atualizem o Chrome com urgência para estarem seguros.

Foi a própria Google que revelou a mais recente falha do Chrome. A gigante das pesquisas revelou num comunicado que está ciente que esta falha está a ser explorada ativamente e como tal, os utilizadores devem proteger-se rapidamente, atualizando o Chrome.

Marcada como CVE-2023-4863, esta falha resulta novamente de um overflow do buffer no WebP. Foi inicialmente reportado pela Apple Security Engineering and Architecture (SEAR) e pelo Citizen Lab da Munk School da Universidade de Toronto na última quarta-feira, 6 de setembro.

Apesar de revelar a falha e os problemas que trazem, a Google foi cuidadosa a dar a informação a todos. Como é normal nestes casos, e porque a falha está ainda a ser explorada ativamente e muitos não têm ainda a correção, os detalhes vão surgir mais tarde.

A correção para esta falha já existe e está já a ser enviada para os utilizadores do Chrome. Estes devem assim atualizar o seu browser para a versão 116.0.5845.187 (Mac e Linux) e 116.0.5845.187/.188 (Windows), para ficar protegidos.

O browser da Google deverá detetar automaticamente a nova versão e alertar os utilizadores para a necessidade de ser instalada. A Google estima que nas próximas semanas a nova versão esteja presente em todos os utilizadores.

Esta é a 4.ª grande falha de segurança que a Google tem de resolver no Chrome desde o início do ano. Mais uma vez a resposta foi rápida e eficiente, mantendo assim a proteção dos utilizadores quando estes navegarem na Internet e nos muitos serviços presentes.