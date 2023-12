Utiliza o dicionÃ¡rio Priberam? Veja as palavras mais pesquisadas de 2023!

As plataformas estão a habituar os utilizadores aos recaps do ano. De facto, conforme já vimos noutros, como o da Wikipédia, esses espelham aqueles que foram os acontecimentos que mais marcaram ou intrigaram as pessoas. Agora, e a corroborar esse reflexo, está o Ano em Palavras, pelo Priberam.

Conforme comentou Carlos Amaral, diretor-executivo do Priberam, "o Ano em Palavras volta a dar-nos uma imagem dos últimos 12 meses (algo que seria impossível com apenas uma palavra), que desta forma se tornam mais claros através dos eventos marcantes para os milhões de utilizadores do nosso dicionário, ilustrados, com imagens e palavras, pelos repórteres fotográficos e jornalistas da Agência Lusa".

As 24 palavras (duas por cada mês) que definiram o ano foram selecionadas, em termos de relevância, a partir de mais de uma centena que se destacaram nas pesquisas. O Priberam compilou-as, cronologicamente, de janeiro a dezembro, aqui, e ilustrou-as com uma fotografia e uma notícia do evento que suscitou a pesquisa.

A palavra mais procurada (Apocalíptica) não define certamente o ano de 2023, mas muitas outras das que foram pesquisadas o retratam, nas áreas da política, natureza, sociedade, desporto, religião e tecnologia, entre outras.

Escreveram a Agência Lusa e o Priberam, num comunicado conjunto que marca a parceria, pelo sétimo ano consecutivo, para selecionar as palavras mais pesquisadas e que ilustram o ano.

O Ano em Palavras Janeiro Emérito - Morte do papa emérito, Bento XVI

Golpistas - Golpistas apoiantes de Bolsonaro forçaram entrada no edifício do Congresso brasileiro Fevereiro Abuso - Apresentado o relatório da comissão independente sobre os abusos sexuais de crianças na Igreja Católica, em Portugal

Ovni - Secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, destacou a defesa do espaço aéreo, na sequência do abate de objetos voadores não identificados Março Comendador - Morte do empresário e comendador Rui Nabeiro, do grupo Delta Cafés

Ismaelita - Ataque com arma branca no Centro Ismaelita, em Lisboa, que causou duas vítimas mortais Abril Exonerado - Adjunto exonerado de João Galamba, Frederico Pinheiro, acusou o Ministério das Infraestruturas de querer omitir informação à comissão de inquérito à TAP

Reforma - Franceses manifestaram-se nas ruas contra a reforma do sistema de pensões que prevê o aumento da idade de reforma Maio Catinga - Declarações da escritora moçambicana vencedora do prémio Camões 2021, Paulina Chiziane, a contestar a definição de "catinga" em alguns dicionários de língua portuguesa

Coroação - Cerimónia de coroação dos novos reis de Inglaterra Junho Inelegível - Votos da maioria dos juízes do Tribunal Superior Eleitoral brasileiro tornaram o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível nos próximos oito anos

Mercenário - Líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, negou a acusação de traição feita pelo Presidente russo, Vladimir Putin Julho Mariposa - Nadador português Diogo Ribeiro foi medalha de prata nos 50 metros mariposa nos Mundiais de Natação, no Japão

Vagal - Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teve alta hospitalar após um episódio vagal e desmaio Agosto Peregrino - Chegada de centenas de milhares de peregrinos inscritos na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, que contou com a presença do Papa Francisco

Desastre - Fogos florestais na ilha de Maui causaram o desastre mais mortífero do Havai Setembro Mitigar - Aprovação pelo conselho de ministros de medidas para mitigar o impacto da subida das taxas de juros no crédito à habitação

Terramoto - Tremor que atingiu Marrocos e se fez sentir também em Portugal e Espanha Outubro Pipi - Declarações do presidente do PSD, Luís Montenegro, ao orçamento de Estado para 2024, classificando-o de "pipi, bem apresentadinho e muito betinho"

Palestiniano - Bombardeamentos de Israel à Faixa de Gaza mataram milhares de palestinianos, em retaliação a um ataque do grupo islamita Hamas Novembro Demissionário - Demissão do primeiro-ministro, António Costa, após o inquérito instaurado pelo Ministério Público

Inteligência Artificial - Regresso do cofundador Sam Altman à OpenAI, empresa que lançou o ChatGPT Dezembro Colapso - Declarações de António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, sobre ainda ser possível evitar o colapso da Terra

Prudência - Apelo de Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, para que haja prudência nos aumentos salariais

Ler e ver (porque sim, as fotos importam e muito) o ano em palavras é sempre rever o que nos marcou no nosso ano coletivo. Há palavras-chave: abuso (na Igreja) em fevereiro, por exemplo, ou exoneração (abril) do assessor ministerial, mas como esquecer a palavra palestiniano (outubro) e, logo de seguida, a demissionário (novembro)? Como num dicionário, todas estas palavras, e muitas outras, hão de resolver-se no próximo ano.

Disse a diretora de informação da Lusa, Luísa Meireles.