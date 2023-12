Wikipédia partilhou os artigos mais populares de 2023

Aquilo que as pessoas pesquisam são um reflexo claro das tendências que pautam a Internet e a vida, pelo mundo. Exemplo disso é o top de artigos mais lidos da Wikipédia, que mostra, em forma de ranking, os temas que marcaram o ano de 2023. Ora veja!

A Wikipédia sabe que as pessoas moram, permanentemente, na idade dos porquês. Mais do que isso, sabe que quando procuram por respostas, viram-se para ela. Aliás, de acordo com dados da Wikimedia Foundation, o website em inglês recebeu, só este ano, mais de 84 mil milhões de visualizações.

Este número colossal mostra que as pessoas se voltam, de facto, para a Wikipédia, no sentido de esclarecer as suas dúvidas, sejam elas as mais mundanas; e os tops que vamos ver, em seguida, refletem os tópicos que mais destaque tiveram este ano.

Embora se trate dos resultados da Wikipédia em inglês, vejamos como se aproxima das tendências que conhecemos, também, por cá.

Top 5 artigos do ano

Não surpreendentemente, considerando que "nasceu" há pouco mais de um ano, o ChatGPT foi o artigo mais popular deste ano de 2023 na Wikipédia em inglês.

Artigos mais populares na categoria de Desporto

Para nós, portugueses, o resultado pode surpreender. Contudo, Cricket é um dos mais populares desportos do mundo, tendo reunido 304% mais interesse este ano do que na última edição partilhada pela Wikipédia.

Categoria de Cinema e Televisão na Wikipédia

Recordando aquelas que foram as grandes estreias deste ano, esta categoria também não deverá surpreender.

Celebridades mais populares na Wikipédia

Mais uma vez, os atentos não serão apanhados de surpresa.