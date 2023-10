GitHub Copilot gasta à Microsoft 20$/mês por utilizador

Os programadores receberam o GitHub Copilot de braços abertos. O assistente de IA que os ajuda a programar tornou-se a grande demonstração de quanto esta tecnologia pode ajudar em certos campos profissionais, mas agora foi revelado algo que não tínhamos noção: este milagre para os programadores está a ser ruinoso para a Microsoft.

O serviço, que a Microsoft lançou nos últimos meses de 2021, tornou-se um verdadeiro canivete suíço para os programadores, que o tornaram parte integrante do seu trabalho. Há um ano, o Copilot já estava a escrever 40% do código para linguagens como Java ou Python que era publicado no GitHub.

No entanto, há um requisito importante para estes sistemas de IA generativa: consomem enormes quantidades de potência de computação e energia. Isso aumenta o custo dos assistentes e, embora a Microsoft tenha cobrado há muito tempo uma taxa mensal de 10 dólares por mês para aqueles que desejam aproveitar todos os recursos do GitHub Copilot, a matemática não é vantajosa para a gigante.

A Microsoft está a perder (muito) dinheiro

A Microsoft está a perder dinheiro com este produto, que já tem 1,5 milhões de utilizadores. A empresa está a perder uma média de 20 dólares por mês por cada utilizador. Alguns utilizadores intensivos do serviço estão a provocar perdas ainda maiores, na ordem dos 80 dólares por mês.

O Zoom tentou reduzir os custos de utilização da IA generativa utilizando um modelo interno um pouco mais modesto, e a Adobe está a estabelecer determinados limites mensais para a utilização do seu modelo de IA generativa para edição de imagens, bem como a cobrar em função da utilização. O Zoom só utiliza o GPT-4 para as tarefas mais difíceis porque "utilizá-lo para resumir um e-mail é como utilizar um Lamborghini para entregar uma pizza".

Tal como aconteceu no passado, a expectativa é que o custo destas soluções venha a baixar com o tempo. Novos chips e outras inovações podem reduzir drasticamente os custos, e o próximo ano deverá ser particularmente revelador para saber se esses custos - e, mais importante, as perdas - continuam a ser suportáveis para as empresas que oferecem esses serviços.

