A aposta da Huawei nos mercados dos smartwatches tem estado a dar lucro, com cada vez mais e melhores propostas. Agora, e já disponível em Portugal, os consumidores podem optar pelo Huawei Watch GT 4. Este novo relógio une um design clássico a um lote de funcionalidades dedicadas à saúde e ao bem-estar.

O Huawei Watch GT 4, a mais recente adição à emblemática Watch GT Series, já está disponível nos retalhistas habituais, além da Huawei Store. Com tecnologia de última geração, destaca-se pela versatilidade enquanto acessório de moda, pelo design requintado e personalizável, bem como pela vertente de assistente pessoal, graças à monitorização abrangente de parâmetros de saúde e bem-estar.

Este acompanhamento diário é uma das prioridades da Huawei e evidencia-se neste smartwatch através de várias funcionalidades, nomeadamente a temperatura corporal, SpO2, stress, sono e até o ciclo menstrual.

Por sua vez, o design versátil permite que este smartwatch se adapte a qualquer estilo e ocasião, através de diferentes braceletes e mais de 25 mil mostradores, disponíveis na galeria. Estes são personalizáveis, possibilitando alterar a cor e o tema, bem como os widgets ativos no ecrã principal.

Funcionalidades adaptadas a um estilo de vida mais saudável

O novo smartwatch reforça a ambição da marca em desenvolver tecnologia no campo da saúde e bem-estar, ao apresentar características inovadoras, como a Gestão do Ciclo Menstrual 3.0 e a aplicação Stay Fit. Além disso, conta com mais de 100 modos desportivos, desde caminhada, natação, karaté ou surf e também desportos mais modernos, como padel e e-sports.

O Huawei Watch GT 4 está equipado com versão 3.0 da funcionalidade de gestão do ciclo menstrual, que analisa, de forma inteligente, os indicadores fisiológicos, como o ritmo cardíaco, a respiração, a temperatura corporal e muito mais, para prever os ciclos menstruais. Esta tecnologia pode beneficiar, em especial, pessoas que sofrem de ciclos irregulares.

A inédita Stay Fit é uma aplicação de gestão de calorias, que utiliza dados de saúde em tempo real, por forma a ajudar os utilizadores a gerir a sua ingestão calórica, o consumo de calorias em cada atividade, as calorias gastas em repouso e o défice calórico.

Ferramentas para uma boa noite de sono

O TruSleep 3.0 - funcionalidade que fornece aos utilizadores uma melhor perceção dos seus ciclos de sono, inclui uma análise da respiração durante os momentos de descanso, que deteta irregularidades respiratórias1 e ajuda o utilizador a ajustar os seus hábitos de sono. Com base numa análise detalhada das várias fases do sono (baixa, normal e leve), o smartwatch partilha sugestões para melhorar a qualidade do sono e incentiva os utilizadores a adotarem um estilo de vida mais saudável.

Assistente pessoal completo para um acompanhamento personalizado e constante

De forma a acompanhar o utilizador em qualquer ocasião, o smartwatch garante até duas semanas de autonomia, no modelo de 46mm, e até 7 dias no modelo de 41mm. Além disso, é compatível com Android 6.0 e iOS 9.0 ou posterior.

Concebido para otimizar o estilo de vida dos utilizadores, através de funcionalidades como mensagens rápidas, chamadas Bluetooth, gestão da agenda e muito mais, o Huawei Watch GT 4 revela ser um verdadeiro assistente pessoal.

Huawei Watch GT 4: Cores e Preços

Huawei Watch GT 4 46mm Preto: 269,99€

Huawei Watch GT 4 46mm Verde: 269,99€

Huawei Watch GT 4 46mm Castanho: 299,99€

Huawei Watch GT 4 46mm Cinza: 399,99€

Huawei Watch GT 4 41mm Branco: 269,99€

Huawei Watch GT 4 41mm Malha Dourada: 299,99€

Huawei Watch GT 4 41mm Prateado: 399,99€

Huawei Watch GT 4