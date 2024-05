E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, demos a conhecer o novo BYD SEAL U DM-i, falámos das novidades da Acer nos Chromebook, de alguns avanços na ciência, e muito mais.

É um elemento poluente e produzi-lo de forma mais sustentável é imperativo. Na fábrica da Continental, em Lousado, a produção de pneus é neutra em termos de CO2 desde este ano.

O sucesso da BYD tem sido claro, traduzindo-se em números e dados de vendas que surpreendem. Agora, em mais uma aposta para a Europa, a fabricante chinesa está a lançar o seu SEAL U DM-i, prometendo todas as vantagens da condução elétrica, mas sem as preocupações que, ainda, lhe são associadas. De facto, as soluções híbridas serão, para muitos, neste momento, as ideais.

O canal do YouTube Hacksmith Industries conseguiu criar um fato funcional inspirado no universo de ficção científica "Dune". Através da combinação de peças de computador e equipamento de proteção individual (EPI) de saúde e segurança, o seu fato produziu água potável a partir do suor, da respiração e da urina do utilizador.

A Blue Origin completou com sucesso a sua missão NS-25, retomando os voos com tripulação pela primeira vez em quase dois anos. A missão levou seis membros da tripulação turística até aos confins do espaço, incluindo o artista e antigo capitão da Força Aérea Ed Dwight.

Dragon's Dogma é um RPG d Capcom, lançado há mais de 10 anos e que obteve um sucesso bastante aceitável. Decorrendo num mundo alternativo e fantástico, convidava os jogadores a encetarem uma demanda pela salvação do reino, derrotando para tal, um temível Dragão. Agora, passada uma dúzia de anos, a aventura está de regresso com Dragon's Dogma II e... já o experimentámos.

Pensados para os mais jovens e para os que não querem perder pitada do mundo, os Huawei FreeClip chegam ao mercado português com uma nova cor e novos gestos intuitivos.

Provavelmente já esteve dentro de um carro, no lugar de passageiro, a tentar focar-se no seu telefone durante uma viagem. E de repente sente um terrível enjoo que apela ao vómito. Isso tem uma razão de ser e a Apple já sabe como resolver. A empresa de Cupertino introduziu uma funcionalidade de software denominada Vehicle Motion Cues (Indicações de movimento do veículo) no iOS e iPadOS.

Os robôs humanoides podem fazer ou desfazer a sociedade, dependendo da sua utilização. Alguns são feitos para ajudar os humanos, enquanto outros são concebidos para a destruição, infelizmente. No entanto, a mais recente máquina da chinesa Astribot acaba por ser uma ótima companhia para ter em casa.

O Pplware participou recentemente no evento "Acer For Business EMEA 2024" que se realizou na Suíça. Além do Chromebox Mini CXM1 para sinalização digital, a Acer deu a conhecer também os Chromebooks Spin 512 e Spin 714 para profissionais de saúde... e não só!

Atualmente, existem todos os dias mais de 100 mil aviões comerciais a cruzar os céus do planeta. Se a ideia é o mundo convergir em políticas amigas do ambiente, a aviação terá de dar o salto para tecnologias sustentáveis. Nesse sentido, a NASA começará em breve a fabricar um novo conceito de motor a jato para a próxima geração de aviões ultraeficientes, avançando oficialmente para a fase seguinte do projeto.

O Sea Change, um catamarã movido a hidrogénio, acaba de obter autorização da Guarda Costeira para operar comercialmente na Bay Area.

Num recente vídeo promocional, a Hyundai apresenta a sua gama de veículos elétricos "maiores, melhores, mais rápidos e mais inteligentes", incluindo o IONIQ 5, o IONIQ 6 e o KAUAI Electric. O futuro é promissor!

Num novo estudo do MIT, os investigadores revelaram que é necessário ajustar os conceitos da química. Isto porque a análise de metais a altas temperaturas revelou que alguns ficam ainda mais resistentes quando aquecidos, o que poderá ajudar a melhorar a impressão 3D e certos processos industriais.