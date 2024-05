Waze tem um problema sério no Android Auto que o impede ser usado

Tal como o Google Maps, o Waze é uma das apps mais usadas pelos condutores no Android Auto. Esta é a escolha quase óbvia para todos os que conduzem e precisam de ajuda, quer para vencer o trânsito. O Waze está agora com um problema sério no Android Auto e muito mostram a sua falha e como não pode ser usado.

O Waze tem um problema sério

Não são raros os problemas que o Waze tem no Android Auto. Está longe de ser a única app nestas condições, mas dado o número de utilizadores é natural que estas situações sejam mais facilmente reportadas. Assim, e da mesma forma, são mais conhecidos estes problemas.

O problema mais recente está no Android Auto e torna a app inutilizada para muitos dos seus utilizadores. Do que é reportado há algumas semanas nos fóruns da Google, o Waze começou a mostrar uma mensagem de falha de conetividade e que estará a usar os mapas guardados para o modo offline.

Não pode ser usado no Android Auto

O mais estranho, e é aqui que reside o problema, os dispositivos não deixam de ter acesso à Internet. As restantes apps presentes, quer no Android Auto, quer no próprio smartphone, continuam a funcionar e a receber dados dos serviços a que estão ligados.

Na verdade, esta versão do Waze para o Android Auto não tem o modo offline. Dada a sua necessidade de dados constantes, não é proposto aos utilizadores que descarreguem os mapas das zonas em que vão viajar. Necessitam de informação de tráfego e de problemas nas estradas.

Google deve lançar atualização da app

O comportamento relatado reflete também esta situação, com o Android Auto a deixar simplesmente de funcionar. Assim, e sem os dados que necessita, esta app da Google não pode ser usada para ajudar na condução e nos trajetos nos quais os condutores necessitam de apoio.

Ainda sem uma resposta oficial da Google, que tem nos seus fóruns recebido muitas mais queixas, espera-se a chegada de uma solução em breve. Uma futura atualização do Waze deverá eliminar esta situação e trazer de volta esta app essencial ao Android Auto e aos seus utilizadores.