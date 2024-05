Elon Musk quer supercomputador da xAI para alimentar próxima versão do Grok

Com os grandes players a mostrarem as suas propostas de AI, a concorrência parece estar a aumentar. Se a OpenAI e a Google estão já com as suas posições cimentadas, surgem agora novas propostas muito interessantes. O milionário quer ganhar o seu espaço e para isso propõem-se a criar um supercomputador da xAI para alimentar próxima versão do Grok.

Elon Musk quer supercomputador da xAI

Elon Musk disse aos investidores que a xAI, a mais recente das suas empresas, quer construir um supercomputador para alimentar a próxima versão do Grok. Este é um chatbot generativo de IA disponível mediante pagamento no X. Esta ideia foi revelada pelo próprio numa apresentação feita aos investidores onde detalhou os seus planos.

Segundo o relatório, a xAI poderia trabalhar com a Oracle para desenvolver este supercomputador e tê-lo pronto até o final de 2025. Aparentemente, usará muitas GPUs H100 da Nvidia agrupadas num cluster quatro vezes maior que os maiores clusters atuais em utilização.

O dono do X disse no início deste ano que Grok 2 precisava de 20.000 GPUs Nvidia H100. Estes vão ser treinadas e que os próximos modelos do Grok exigirão mais de 100.000 GPUs H100. Ao construir este supercomputador, que tem sido chamado de “gigafactory of computers” em homenagem às gigafactories da Tesla, a xAI poderá conseguir desenvolver esses modelos de linguagem mais avançados.

Servirá para alimentar próxima versão do Grok

Com o ChatGPT da OpenAI a dominar o cenário da IA, há uma boa hipótese de muitos ainda não terem testado o Grok. Este está disponível em x.com, mas requer que os utilizadores paguem uma assinatura. Uma grande vantagem do Grok sobre outros modelos é que ele tem acesso direto a todas as publicações feitas no X. Elon Musk refere que este é um substituto para os meios de comunicação.

O responsável pelo X estava envolvido com a OpenAI até surgirem problemas com o atual CEO da empresa, Sam Altman, sobre o rumo desta. Ao contrário da OpenAI, que manteve os detalhes do ChatGPT em segredo, o xAI abriu o código-fonte desta novidade a todos os que querem entender melhor o Grok-1.

Se a xAI prosseguir com os seus planos, a Nvidia será a grande beneficiária, pois terá uma procura ainda maior pela sua GPU H100. A mudança também será benéfica para os utilizadores, ao forçar que outras empresas como a OpenAI e Google a inovar ainda mais nos seus modelos para permanecerem na linha da frente.