Está a chegar a atualização do Windows 11 que remove apps históricas da Microsoft

A Microsoft tem muitas novidades para o Windows 11 e por isso prepara uma nova atualização. Esta será lançada em breve e foi agora reveladas mais informações sobre este próximo lote de melhorias. A 24H2, como é conhecida, está quase a chegar e a Microsoft recordou os utilizadores. Esta remove algumas apps históricas da Microsoft.

A chegar a atualização do Windows 11

Com as alterações que tem trazido ao Windows 11, a Microsoft passou a ter apenas uma atualização anual neste seu sistema. Este é o momento em que traz as grandes novidades e melhorias que prepara ao longo de vários meses e são testadas no programa Insider.

A atualização de 2024, conhecida como 24H2, deu agora o último passo antes de ser trazida para todos. Ao passar para o canal Release Preview, fica prestes a ser tornada pública e tem já a maturidade para ser usada por qualquer utilizador, ainda que possa ter alguns problemas pontuais. Ao anunciar esse passo, a Microsoft deixou um recado aos utilizadores.

Repare que a Cortana, Tips e WordPad foram removidos após a atualização para o Windows 11, versão 24H2. Essas aplicações estão obsoletas.

Remove apps históricas da Microsoft

A Microsoft revela assim que as aplicações Cortana, Dicas e WordPad serão removidos automaticamente nos sistemas atualizados para a próxima versão do Windows 11 24H2. Na verdade, A empresa já tinha removido a app autónoma Cortana do Windows 11 antes. Essa decisão foi anunciada em agosto do ano passado.

Em setembro do ano passado, a Microsoft anunciou também que iria descontinuar o WordPad. Este foi instalado automaticamente nos sistemas Windows durante 28 anos, desde 1995. É também um recurso opcional do Windows desde o lançamento do Windows 10 Insider Build 19551 em fevereiro de 2020.

Wordpad, Cortana e Dicas ficam fora da 24H2

Por fim, e em novembro do ano passado, a Microsoft também informou os utilizadores que a aplicação Dicas estava obsoleta e seria removida numa versão futura do Windows. Esse momento parece chegar agora com a próxima grande atualização do Windows 11.

Quem está no Windows Insider pode instalar o Windows 11 24H2 em dispositivos que cumpram os requisitos de hardware definidos pela Microsoft. Para isso devem aceder a Configurações > Windows Update. Com esta mudança a Microsoft volta a preparar o seu sistema operativo para estar adequado aos utilizadores e sem software desnecessário e desatualizado face ao que lhe é pedido.