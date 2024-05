Dica: conhece a novidade Android? Já se pode exprimir com os áudio emojis nas chamadas

A Google tem melhorado muito o Android em várias áreas, para elevar ainda mais a experiência do utilizador. A mais recente novidade permite criar uma forma de se expressar melhor, com uma simples e inteligente novidade. Traz os emojis para um novo patamar, agora em áudio e para ser usados nas chamadas.

Já conhece a grande novidade do Android?

A Google garante que os utilizadores podem passar a expressar-se com emoções no áudio durante chamadas com outros utilizadores. Com a linguagem familiar dos emojis, qualquer utilizador poderá expressar os seus sentimentos. Para dar mais vida às chamadas, é possível selecionar entre um lança-confetes, um emoji de cocó, um trombone triste, um tambor e um aplauso.

Para melhorar a experiência das chamadas, os emojis áudio incorporam efeitos sonoros únicos e magníficos. Isto é acionado através de botões de emoji familiares que estão acessíveis durante uma chamada. Estes efeitos sonoros oferecem aos utilizadores um método de entretenimento para expressar e responder às conversas de uma forma divertida e inovadora.

Exprimir-se com áudio emojis nas chamadas

Esta novidade, que está na app Telefone do Android, é muito simples de usar pelos utilizadores. Durante as chamadas, o utilizador deverá ver um novo botão na interface desta app, com o texto Emoji de áudio. Este fica ativo ao ser atendida a chamada e pode de imediato ser usado.

Os utilizadores só precisam de escolher o emoji a ser usado, tendo presente uma lista de 6 propostas conhecidas. Estas vão emitir um áudio associado e que será ouvido tanto no smartphone que atendeu a chamada como o que está no destino.

Pode ser usado no Android e ouvido por todos

Para ajudar os utilizadores e para dar ainda mais graça, os utilizadores são brindados com uma animação no seu Android. Esta utilização poderá ser mesmo universal, podendo ser ouvido por todos, mesmo no iPhone, podendo ser apenas enviada pelo sistema da Google.

Esta novidade está a ser lançada para todos e a ser abraçada por quem usar o Android. Os emojis de áudio são uma evolução do que já tínhamos antes, permitindo aos utilizadores expressarem-se, agora durante as chamadas de voz no Android.