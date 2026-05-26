Magic Mouse: como a Apple resolvia um problema que envergonha os seus criativos

Durante anos, o maior alvo de críticas ao rato da Apple, o Magic Mouse, não foi o design, nem a ergonomia, nem o preço. Foi algo bem mais simples: a posição da porta de carregamento. Mas há quem defenda, e bem, que existe uma solução elegante e totalmente alinhada com o ecossistema da marca. De facto era fácil adicionar carregamento sem fios MagSafe.

A polémica que acompanha o Magic Mouse há anos

Sou utilizador do Apple Magic Mouse desde 2009, mas uso o Mighty Mouse desde o ano 2000. Sim, eram ratos a pilhas, e já eram wireless. Apesar de que o primeiro rato Apple que toquei foi o velhinho Macintosh Mouse.

Gosto do Magic Mouse porque combina um design minimalista com uma superfície tátil multitoque. Apresentado em 2009, o acessório abandonou rodas de scroll e botões físicos tradicionais para apostar em gestos controlados pelos dedos.

A primeira geração utilizava pilhas AA, mas em 2015 surgiu o Magic Mouse 2 com bateria recarregável e porta Lightning.

Foi precisamente aí que começou a controvérsia.

A Apple colocou a porta de carregamento na parte inferior do rato, o que significa que o dispositivo não pode ser utilizado enquanto está ligado ao carregador.

Apesar das críticas constantes, na prática o impacto acaba por ser menor do que parece. Bastam cerca de dois minutos de carregamento para garantir aproximadamente entre oito e nove horas de utilização. Um carregamento completo demora mais tempo, naturalmente, mas pode durar semanas ou até meses.

MagSafe podia resolver o problema sem mexer no design

Já muito se escreveu sobre isso e, de facto, há propostas de o tornar simples de carregar. Sem mexer no visual atual e adicionar carregamento sem fios, a Apple poderia apenas adicionar o carregamento MagSafe.

Imagine terminar o dia de trabalho, desligar o computador e pousar o rato na mesma base de carregamento onde carrega o iPhone. Ou até numa secretária com carregamento integrado. No dia seguinte, estaria pronto a usar.

Se o carregamento fosse feito apenas uma vez por semana ou até uma vez por mês, continuaria provavelmente a ser suficiente para garantir autonomia. Num eventual Magic Mouse 3, esta abordagem permitiria manter a filosofia de design da Apple sem obrigar os utilizadores a pensar tanto no carregamento.

Faz sentido no ecossistema da Apple

A adoção do MagSafe também aproximaria o rato da restante oferta da marca. Hoje, dispositivos como o iPhone e os AirPods já apostam fortemente em carregamento sem fios e integração entre equipamentos. Ainda assim, a ideia não seria eliminar a porta física.

O cenário ideal passaria por oferecer carregamento duplo, isto é, ter USB-C e sem fios. Num produto premium, essa flexibilidade seria vista como uma evolução natural.

Recorde-se que a Apple atualizou o Magic Mouse para USB-C em 2024, depois de quase uma década sem alterações relevantes ao design.

Há um pequeno obstáculo: o tamanho

Existe, contudo, um detalhe técnico. A base do Magic Mouse pode não ter largura suficiente para acomodar um sistema MagSafe tradicional. Uma hipótese seria aumentar ligeiramente as dimensões do futuro modelo.

Outra seria seguir a mesma estratégia usada nos AirPods: utilizar carregamento por indução compatível com bases existentes, sem necessidade de um alinhamento magnético convencional. Assim, a Apple conseguiria introduzir carregamento sem fios sem alterar drasticamente o aspeto do rato.

Porque continua a Apple a esconder a porta?

Para muitos utilizadores, colocar a porta num local visível pareceria uma solução óbvia. Mas isso iria contra um dos princípios históricos do design da Apple. O rato deixaria de ter superfícies limpas, contínuas e sem interrupções visuais.

A verdade é que o objetivo nunca foi criar um rato que agrade a todos. Foi criar um produto minimalista, sem botões aparentes, sem roda física e com o menor número possível de elementos visíveis.

Para quem prefere funcionalidade acima de estética, continua a existir um mercado enorme de alternativas. Entre as mais populares está o Logitech MX Master 4, frequentemente apontado como uma das referências para produtividade.