Estas são as três aplicações para iOS mais caras da App Store

Se pensa que as aplicações não são um bom negócio, saiba que está muito enganado. É verdade que as pessoas em geral procuram aplicações gratuitas, mas também é verdade que os utilizadores não se importam de pagar um valor justo e ter acesso ao melhor software dentro do seu iPhone. Mas, se a aplicação custar 999,99 euros? Pois... veja se tem uns trocos no bolso para comprar alguma das apps da App Store que vamos hoje deixar.

Ser programador pode ser um grande negócio

Com mais de 6,5 mil milhões de utilizadores ativos de smartphones em todo o mundo, não é surpreendente que o mercado de aplicações móveis esteja cheio de saúde. A utilização de aplicações e a penetração dos smartphones mostram que não há sinais de abrandamento no futuro.

A maioria das pessoas verifica frequentemente os seus telefones, sendo que a maioria dos utilizadores já se sente desconfortável em sair de casa sem os seus telefones. Há estatísticas que referem que os utilizadores em geral passam cerca de 4 horas e 25 minutos diários nos seus telefones, o que, somado ao longo de um ano, totaliza aproximadamente 65 dias (mais de dois meses) por ano em 2023. E não há sinais de que este estilo de vida de scrolling desapareça repentinamente.

Embora a Apple não tenha sido a primeira a projetar smartphones móveis, a empresa popularizou os smartphones para uso público. Com o primeiro iPhone apresentado em 2007, a Apple mudou a forma como usamos os telefones e abriu caminho para os utilizadores.

Sobre a App Store A quota de mercado mundial da Apple aumenta constantemente e representou em 2023 mais de 20% do mercado de smartphones. A empresa detém perto de 28% do mercado dos sistemas operativos e é atualmente a marca mais valiosa do planeta. Embora o Android tenha quase 70% de quota de mercado, as subscrições da App Store geraram 13,2 mil milhões de dólares em receitas em 2022, o que é cerca de três vezes mais do que os 3,9 mil milhões de dólares gerados pelo Google Play. Aparentemente, os utilizadores do iOS tendem a gastar mais em assinaturas e compras na aplicação. Estes números atraíram os programadores pequenos e emergentes a quererem encontrar o sucesso global na App Store e, felizmente, encontraram-no. A App Store apresenta uma imagem de um ecossistema de aplicações próspero e dinâmico, com inúmeras oportunidades de negócio e inovações. De acordo com a investigação da Apple, a App Store continua a oferecer oportunidades de crescimento para as pequenas empresas, nomeadamente: Os ganhos dos pequenos programadores ativos em 2020 aumentaram 71% entre 2020 e 2022, com um crescimento significativamente superior ao dos grandes programadores.

Mais de 40% dos criadores de aplicações que ganharam mais de 1 milhão de dólares em 2022 não estavam na App Store ou tinham menos de 10 mil dólares em ganhos cinco anos antes. A Apple tem um ecossistema fechado, o que significa que os utilizadores não podem descarregar e utilizar aplicações fora da App Store ou das lojas de aplicações de terceiros, que apareceram com a Lei dos Mercados Digitais da UE.

Com mais de 1,8 milhões de aplicações disponíveis, a Apple é a segunda maior loja de aplicações móveis, oferecendo oportunidades ilimitadas aos empresários de aplicações.

Mas para chegar ao topo das tabelas, é necessário que aconteçam duas coisas:

Os utilizadores têm de descarregar a sua aplicação

Os utilizadores têm de utilizar a sua aplicação

As aplicações não podem ser bem sucedidas sem utilizadores e downloads. Assim, a sua aplicação deve fornecer um valor real para que as pessoas a descarreguem e a utilizem mais do que uma vez.

Vamos analisar as aplicações mais caras da App Store e tentar descobrir a sua fórmula de sucesso.

As 3 aplicações mais caras da App Store

CyberTuner

Preço : 999.99 €. Oferece compras integradas

: 999.99 €. Oferece compras integradas Género : Música, Produtividade

: Música, Produtividade Avaliação : 4.9 de 5.0

: 4.9 de 5.0 Lançada em : 2012

: 2012 Última atualização: 09/12/2023

O CyberTuner é uma ferramenta de software de afinação para os amantes do piano. Esta aplicação foi criada por Dean Reyburn, que não é um programador profissional, mas que desenvolveu este programa em 2012 para ajudar a afinar pianos mais rapidamente e com maior precisão. Dean Reyburn é um afinador de pianos profissional que afinou inúmeros pianos usando os seus ouvidos e um martelo de afinação.

A aplicação pode armazenar definições para cada piano e eliminar a necessidade de reinventar a roda sempre que utilizar o mesmo instrumento. O CyberTuner é a escolha preferida de muitos técnicos de piano porque é fácil de utilizar e proporciona uma correção precisa da afinação com os modos “Smart Tune” e “Pitch Raise”.

A aplicação utiliza um novo “Octave Tuning Style ‘S’” que calcula a melhor afinação possível para pianos curtos a pianos de concerto. Alimentado por IA, o CyberTuner pode executar cerca de 6.000 verificações por segundo. Com uma subscrição anual, os utilizadores obtêm também um suporte multilingue de qualidade superior que pode fornecer aconselhamento técnico e ajudar a resolver quaisquer problemas.

Embora o preço seja elevado, a aplicação oferece um valor único aos técnicos de piano e permite-lhes afinar pianos mais rapidamente e com maior precisão do que a afinação de ouvido. Além disso, os utilizadores têm de pagar uma taxa de subscrição anual e cobrir custos de atualização adicionais, o que faz do CyberTuner a aplicação mais cara do mundo.

CyberTuner

Verituner

Preço: 699,99 €

699,99 € Género : Música, Produtividade

: Música, Produtividade Classificação : 5.0 de 5.0

: 5.0 de 5.0 Lançada em : 2011

: 2011 Última atualização: 24/07/2018

A Verituner remonta a 2001, quando foi lançado o Verituner 100, um dispositivo de afinação portátil personalizado. Em 2011, a Verituner trouxe esta tecnologia de afinação para iPhones, iPods e iPads.

Dave Carpenter é um designer de software especializado que se apaixonou pelo piano e, posteriormente, obteve a classificação de “Técnico de piano registado”. Ao utilizar os dispositivos eletrónicos de afinação existentes, Dave descobriu que estes tinham demasiadas limitações e, graças à sua formação técnica, desenvolveu um novo dispositivo de afinação: Verituner.

Esta aplicação consegue detetar a inarmonicidade graças às seguintes características: afinações de qualidade aural, aumentos de altura, acesso aos melhores temperamentos históricos, AutoNote e muito mais.

O Verituner utiliza uma tecnologia multiparcial que calcula a afinação para corresponder perfeitamente à escala única de cada piano e elimina os cansativos passos de medição pré-afinação.

Verituner

DDS GP

Preço : 599 €

: 599 € Género : Médico

: Médico Classificação : 4.3 de 5.0

: 4.3 de 5.0 Lançado em : 2011

: 2011 Última atualização: 03/05/2024

A DDS GP é uma aplicação concebida para os especialistas em medicina dentária mostrarem as doenças dentárias e explicarem os tratamentos aos seus pacientes. A aplicação foi desenvolvida por um dentista, o que apoia as afirmações da DDS GP relativamente à sua eficácia quando utilizada com os pacientes. Inclui mais de 200 demonstrações ilustradas que podem ser utilizadas para mostrar aos pacientes as suas doenças dentárias e os passos necessários para o tratamento.

O DDS GP pode ser adquirido por um preço único de 399,99 dólares e inclui atualizações vitalícias. Quando comprado, os médicos têm acesso à biblioteca de demonstrações ilustradas e a 37 faixas de áudio escritas e narradas pelo Dr. Paul Homoly, um líder de classe mundial em educação dentária. Além disso, a aplicação recebe regularmente atualizações técnicas e de conteúdo.

Esta aplicação é um software médico de topo de gama e é utilizada por profissionais de medicina dentária em todo o mundo. A aplicação tenta resolver o maior problema dos dentistas, ajudando-os a explicar visualmente os problemas médicos aos seus pacientes e a justificar o custo do tratamento.

Com o DDS GP, os dentistas também podem adicionar notas às demonstrações e enviar ou imprimir planos de tratamento personalizados.

DDS GP