Maioria dos jovens compraria um elétrico chinês. Inquiridos mais velhos reticentes

Os carros elétricos chineses têm dominado a agenda automóvel dos últimos tempos, reunindo muito céticos, mas muitos adeptos, também. Nos Estados Unidos da América (EUA), 76% dos jovens americanos disse que compraria um veículo elétrico chinês. Nos inquiridos mais velhos, contudo, a relutância é maior.

Conforme informação partilhada pelo CarsCoops, um estudo recente revelou um grande interesse nos veículos elétricos da China. Mais de dois terços dos inquiridos, no entanto, preocupar-se-iam com a partilha de dados, se os veículos chineses fossem vendidos nos EUA. A investigação inquiriu 800 pessoas, com idades compreendidas entre os 18 e os 80 anos, segundo a AutoPacific.

Curiosamente, o estudo revelou que 76% dos jovens americanos considerariam a hipótese de comprar um veículo elétrico chinês.

No entanto, o interesse geral nos automóveis elétricos chineses entre os inquiridos foi significativamente inferior, situando-se nos 35%, muito devido à relutância dos inquiridos com mais de 60 anos, dos quais apenas 26% pareciam dispostos a considerar um veículo elétrico assinado por uma empresa chinesa.

De acordo com o estudo, 16% das 800 pessoas contactadas para a sondagem estariam mais dispostas a comprar um veículo elétrico chinês se este fosse fabricado nos EUA, porque considera-lo-iam mais americano e, optando por ele, ajudariam a apoiar a economia local e os trabalhadores locais.

Apesar das preferências, todos os grupos etários expressaram preocupação com a segurança dos dados - esta foi uma das razões apresentadas pela administração de Joe Biden para quadruplicar a taxa sobre os elétricos chineses.

O estudo concluiu que os americanos mais jovens, que comprariam um carro elétrico chinês, não estavam menos preocupados com a privacidade do que os inquiridos mais velhos, que não estavam interessados em comprar carros chineses.

Apesar de muitos dos inquiridos terem afirmado que não comprariam um veículo elétrico chinês, a AutoPacific sublinhou o conhecimento geral relativamente às marcas de automóveis da China - algo que se acredita ser o resultado da exposição nas redes sociais.

Noutro estudo publicado pela AlixPartners no mês passado, 58% dos compradores nos EUA que tinham uma probabilidade muito elevada ou moderada de comprar um veículo elétrico na próxima vez que fossem comprar um automóvel estavam familiarizados com marcas chinesas como a BYD, a Leapmotor e a Nio.