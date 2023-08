Apple incluirá na caixa do iPhone 15 um cabo USB-C da mesma cor do smartphone

A Apple costuma acompanhar o seu iPhone com um cabo branco, independentemente da cor que o consumidor escolhe para o seu dispositivo. Com a chegada do próximo modelo, prevista para setembro, é possível que a gigante entregue esse cabo, agora USB-C, com as cores do smartphone.

A Apple lança novidades, anualmente, e tenta, com frequência, melhorar as suas propostas, assegurando uma posição cimeira no mercado. Uma das aguardadas novidades para setembro é o iPhone 15 da marca, sobre o qual já se vão sabendo umas coisas.

Por exemplo, vimos aqui que é possível que o iPhone 15 e o iPhone 15 Pro recebam um grande aumento no tamanho da bateria...

De facto, a divulgação de rumores, à medida que nos aproximamos do evento de apresentação das novidades, é comum e vai alimentando a curiosidade dos entusiastas da gigante tecnológica.

Desta vez, fala-se do cabo com que a Apple costuma acompanhar os seus iPhones. Além de se prever que chegue em forma de USB-C, de modo a cumprir as regras europeias, não deverá ser entregue na habitual cor branca.

Segundo informações, a variedade de cores dos cabos incluídos na embalagem do iPhone 15 e 15 Plus corresponderá à cor escolhida pelo consumidor para o seu smartphone.

O iPhone 15 normal e o iPhone 15 Plus deverão chegar ao mercado nas seguintes cores: preto, um novo branco chamado starlight, amarelo, azul e uma variante de laranja ou coral. No entanto, informações reveladas pelo @URedditor dão conta de mais:

Seja qual for a cor que o consumidor escolha para o seu iPhone, segundo informações partilhadas, é possível que ele se faça acompanhar de um cabo USB-C da mesma cor do dispositivo. Pelo menos, é o que se depreende das imagens reveladas recentemente.

Até agora, a Apple incluía na caixa do iPhone um cabo branco, independentemente da cor escolhida para o smartphone.