Carro ao sol? Abra as janelas durante 2 minutos antes de arrancar…

Com o imenso calor, há determinadas ações que devemos no que diz respeito ao nosso veículo. Sabia que quando um carro está fechado, muito tempo ao sol, deve abrir as janelas antes de ligar o ar condicionado e de arrancar com o mesmo?

Atenção ao nível de benzeno dentro do carro

Numa publicação que circula pelas redes sociais é referido que "Quando estacionamos o carro no sol, com as janelas fechadas, o nível de benzeno, substância tóxica que afeta o rim e o fígado, fica, em média, mais de 40 vezes que o nível aceitável! Essa substância é extremamente difícil de ser expulsa pelo organismo. O ideal é que ao entrar no carro, deixemos as janelas abertas por no mínimo 2 minutos, para que o ar possa circular, e só depois liguemos o ar condicionado".

O Polígrafo do Sapo, através do pneumologista João Carlos Winck, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) refere que “o benzeno é um composto volátil com comprovada toxicidade para os seres humanos. A Agência Internacional de Investigação no Cancro (IARC), desde 1979, reconhece o seu potencial carcinogénico”. Os interiores dos automóveis podem libertar vestígios de benzeno (especialmente em tempo quente), mas as quantidades são insignificantes.

“Diferentes fatores, como a temperatura interior, a taxa de ventilação e o modo, a humidade, a radiação solar, a idade e a qualidade do veículo, o valor da cabine, o material de estofos do automóvel e a distância de viagem, influenciam as concentrações de benzeno dentro de um veículo. Por outro lado, concentrações mais baixas de hidrocarbonetos aromáticos, como o benzeno, estão associadas a bancos de tecido em comparação com bancos de couro e veículos com cabines de maior volume”.

O pneumologista sublinha ainda que uma das fontes mais difundidas de benzeno no ar interior é o fumo do tabaco.

Se for conduzir e o seu veículo estiver exposto ao sol, abra os vidros, deixe que o ar circule e depois sim, siga viagem.