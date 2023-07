Rumor: iPhone 15 e o iPhone 15 Pro receberão um grande aumento no tamanho da bateria

A Apple, a cada nova versão do iPhone, contempla determinados componentes para os colocar no pódio, face ao que o mercado oferece. É assim nos ecrã, nas câmaras, nas muitos funcionalidades inovadoras e agora parece que a bateria volta a ser o alvo no iPhone 15, em toda a sua linha. Segundo os novos rumores, este smartphone, nas suas diferentes variantes, receberá baterias maiores e com mais autonomia.

iPhone 15 terá uma maior bateria. O que significa isso?

Como sempre, até ao anúncio feito pela Apple, tudo o que se diga é puramente rumor, nada será oficial até à apresentação que acontecerá em setembro.

Um novo relatório que apareceu hoje sugere que as linhas do iPhone 15 e iPhone 15 Pro apresentarão baterias significativamente maiores este ano. A maior mudança ocorrerá no iPhone 15 convencional, mas as melhorias do iPhone 15 Pro não devem ser negligenciadas. Isso é especialmente plausível com os rumores do iPhone 15 Pro a receber novos chips mais otimizados.

Este boato surgiu pela primeira vez no Weibo e foi detetado esta semana pelo ITHome. Segundo o boato, que cita uma fonte da Foxconn, estas serão as capacidades de bateria para as linhas do iPhone 15 e iPhone 15 Pro:

iPhone 15 : 3877mAh (aumento de 18%)

: 3877mAh (aumento de 18%) iPhone 15 Plus : 4912mAh (aumento de 13,6%)

: 4912mAh (aumento de 13,6%) iPhone 15 Pro : 3650mAh (aumento de 14,1%)

: 3650mAh (aumento de 14,1%) iPhone 15 Pro Max: 4852mAh (aumento de 10,9%)

Em comparação com a linha iPhone 14:

iPhone 14 : 3279mAh

: 3279mAh iPhone 14 Plus : 4325mAh

: 4325mAh iPhone 14 Pro : 3200mAh

: 3200mAh iPhone 14 Pro Max: 4323mAh

Como podemos ver, estes são aumentos bastante significativos nas capacidades das baterias para a linha do iPhone 15. É importante ter em mente, no entanto, que a duração da bateria de um iPhone é afetada por dois fatores principais: o tamanho da bateria e a eficiência do processador dentro do iPhone.

Este ano, o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus provavelmente serão alimentados pelo processador A16 Bionic, que é produzido usando o processo de fabrico de 5 nm. O iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro, no entanto, devem usar um novo chip A17 Bionic produzido com um processo de fabrico de 3nm.

Haverá algum impacto com esta nova técnica de fabrico?

O tamanho de fabrico “nanómetro” para um chip representa a distância entre os transístores no chip. Quanto menor a distância, melhor o desempenho e a eficiência.

Existem duas maneiras pelas quais a Apple pode gerir este aumento no tamanho e na eficiência da bateria. A empresa de Cupertino pode concentrar-se nas melhorias na duração da bateria e optar por ganhos menores de desempenho. Ou, então, pode fazer o inverso e manter a vida útil e a eficiência da bateria praticamente iguais, ao mesmo tempo em que aumenta drasticamente os recursos de desempenho.