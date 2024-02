O seu iPhone congelou e não liga? Saiba como resolver

Sendo a tecnologia uma aliada importante do nosso quotidiano, importa saber como lidar, também, com as suas falhas (que podem acontecer, inesperada e inoportunamente). Caso o seu iPhone congele, saiba que não o perdeu de vez e que há forma de o recuperar.

Hoje em dia, a tecnologia está por todo o lado, sendo uma aliada importante do nosso dia a dia. Exatamente por essa razão, quando algo de inesperado acontece, a solução nem sempre é óbvia, e pode ser até frustrante não saber o que fazer.

As falhas não são anormais e, na maioria das vezes, chegam sem aviso. Naturalmente, não sendo magos da tecnologia, um largo leque de utilizadores nem sempre sabe para onde se virar, quando elas acontecem.

De facto, a solução nem sempre é óbvia e tentar percebê-la pode consumir muito do nosso tempo e energia, frustrando-nos.

Primeiro...

... importa conhecer algumas razões que levam os smartphones, nomeadamente os iPhones, a falhar:

Hardware danificado

Esta pode ter sido uma consequência de vários infortúnios, desde quedas constantes, exposição direta a fatores prejudiciais, como líquidos, vapores ou sol, ou sujidade.

Atualizações em falta

Se há algo que, por vezes, passa despercebido ao utilizador são as atualizações. Se o seu iPhone não está atualizado ou se já não suporta atualizações recentes, é possível que essa desatualização seja o motivo do congelamento.

Falha na recuperação por via da iCloud ou iTunes

Se tentar recuperar o iPhone através da iCloud ou iTunes, o insucesso do processo pode resultar no congelamento do dispositivo.

Depois...

... é crucial saber o que fazer quando o iPhone está a dar sinais de que pode congelar a qualquer momento, como estar nitidamente mais lento:

Limpar o armazenamento

O facto de o iPhone estar lento pode dever-se ao facto de estar com o armazenamento cheio. Assim sendo, caso detete essa lentidão, e por forma a evitar que ele empanque, deve apagar ficheiros pesados e desnecessários, assim como aplicações que estejam apenas a ocupar espaço.

Fazer um backup

Este processo deveria estar já otimizado, pelo que, enquanto utilizador, deveria já assegurar backups recorrentes, por segurança. Aliás, em caso de roubo ou de perda do dispositivo, é importante ter estas cópias atualizadas. Assim como em caso de ele congelar.

O que fazer se o iPhone congelar?

Antes de qualquer coisa, fazer o óbvio: tentar desligar ou reiniciar o dispositivo.

Se esta abordagem básica não resultar, saiba que há uma alternativa que pode salvar o seu smartphone: o UltFone iOS System Repair. Esta aplicação promete reparar mais de 150 problemas no sistema operativo iOS e, por isso, é muito provável que seja capaz de resolver o seu.

Recorrendo a apenas alguns cliques, de forma intuitiva e simples, sem exigir qualquer conhecimento técnico, o UltFone iOS System Repair promete recuperar o iPhone sem que sejam perdidos quaisquer dados.

Além do iPhone, também consegue corrigir falhas no iPad e na Apple TV. Nesta, a promessa é de resolução de mais de 36 problemas.

Mais, o UltFone iOS System Repair pode ainda corrigir mais de 200 erros do iTunes, desde 0xe80000a, Erro 3194, Erro 4013, Erro 4000, Erro 4005, Erro 3600, Erro 4014, Erro 3014 e Erro 9.

Repare o seu iPhone com o UltFone iOS System Repair

Esta aplicação oferece uma forma simples e intuitiva de recuperar o seu smartphone, não exigindo quaisquer conhecimentos técnicos, mais complexos e que poderiam ser um entrave à resolução do problema.

O UltFone iOS System Repair oferece dois modos de recuperação do iOS: um Padrão (mantém os dados) e um Profundo (limpa os dados). Neste caso, selecionámos o Padrão, mas se o problema no seu smartphone for mais complexo, opte pelo Profundo, salvaguardando, antes disso, os seus dados.

Primeiro, instale a aplicação no seu computador. Ela está disponível para Windows, que instalámos, e Mac. Depois abra-a e, conforme é pedido, conecte o seu dispositivo iOS por via de um cabo USB, desbloqueie-o e clique em Iniciar Reparação.

Depois, selecione a reparação pretendida e clique no botão verde em baixo, onde dirá Reparo Padrão/Profundo. Neste caso, recorremos ao Reparo Padrão.

Se tudo estiver em conformidade, aparecerá o modelo do iPhone que tiver conectado, bem como os dados relevantes. Clique em Download e aguarde (este processo vai demorar alguns minutos).

Por fim, quando o pacote de firmware for instalado, clique em Iniciar Reparo Padrão e aguarde novamente.

O iPhone deverá, então, ser reiniciado e o problema deverá ficar resolvido, através de alguns cliques e sem qualquer dificuldade técnica.

Conclusão

De facto, vermos o iPhone congelado pode resultar em grande stress, ainda mais, quando a solução não é clara - o que acontece a uma boa parte dos utilizadores, sem conhecimento técnico para solucionar.

O UltFone iOS System Repair pode ser life saver, aquando de um problema deste tipo. Porém, consegue ir mais longe, e ajudar os utilizadores do iPhone em mais momentos, nomeadamente, a atualizar ou a fazer downgrade do sistema operativo, estando já preparado para o iOS 17.

Em passos simples, pode recuperar o seu iPhone ou iPad, libertando-se da preocupação de o perder, após uma falha.