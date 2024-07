Apple está a trabalhar para introduzir Inteligência Artificial nos Vision Pro

Os planos da Apple para a Inteligência Artificial (IA) vão para além dos já anunciados lançamentos da Apple Intelligence no iPhone, iPad e Mac. Agora, a empresa da maçã também está a trabalhar para levar estas funcionalidades para os Vision Pro, os seus óculos de realidade mista.

Não é a medida mais surpreendente

Se a Apple Intelligence - um conjunto completo de funcionalidades que inclui uma Siri melhorada, ferramentas de revisão e emojis personalizados - é a chave para o futuro da Apple, por que é que não estaria disponível em todos os seus mais recentes gadgets?

Mas apesar de tudo o que os Vision Pro têm de impressionante, continua a ser um dispositivo invulgarmente caro com um público limitado (até agora).

A Apple Intelligence não será lançada nos Vision Pro este ano, diz Mark Gurman, da Bloomberg. O principal desafio da Apple neste caso é repensar o aspeto das funcionalidades em realidade mista, em vez de nos vulgares ecrãs dos MacBooks e iPhones.

Apple na luta para fazer crescer os Vision Pro

A propósito das vendas dos Vision Pro, Gurman refere que a Apple está também a introduzir alterações na forma como demonstra os óculos nas lojas, acrescentando a possibilidade de os potenciais compradores visualizarem os seus conteúdos multimédia pessoais nos Vision Pro e alterando também a fita para a cabeça de Solo Loop para Dual Loop, para um maior conforto.

Também existem novos rumores sobre a Apple do analista Ming-Chi Kuo, que diz que a sua última pesquisa sobre a supply chain o leva a acreditar que a empresa planeia produzir em massa AirPods com câmeras infravermelhas até 2026. Estes novos AirPods poderão suportar novas experiências de áudio espacial e controlos por gestos quando utilizados com os Vision Pro.

Recentemente, a Apple suspendeu o desenvolvimento dos Vision Pro 2 para trabalhar num dispositivo que diz ser mais acessível para uma maior gama de utilizadores. Veremos como a empresa lida com o desenvolvimento de todas estas "ideias".

Leia também: