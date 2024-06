Apple já trabalha no próximo iOS 19 com o nome de código “Luck”

Com o lançamento do iOS 18 aí à porta e com as novidades já projetadas, é hora de olhar para daqui a uma volta ao Sol. 2015 promete o iOS 19 e muito mais de algumas tecnologias que ainda agora estão a dar os primeiros passos. Como tal, a Apple estará já a trabalhar no Luck... e não só!

A Apple anunciou o iOS 18 há algumas semanas na WWDC e com ele trouxe muitas novas funcionalidades. Novidades para o ecrã inicial, o Apple Intelligence, uma nova Central de controlo e muito mais. Contudo, a evolução não para e, segundo a Bloomberg, a empresa de Cupertino trabalha já no desenvolvimento do iOS 19, macOS 16, watchOS 12 e visionOS 3 para o próximo ano.

Este é o primeiro rumor do iOS 19

Na última edição da sua publicação Power On, Mark Gurman relata que a Apple "começou formalmente a trabalhar nos principais sistemas operacionais de 2025".

Embora isso possa parecer cedo, Gurman observa que este é o cronograma usual para os cronogramas de desenvolvimento de software da Apple.

iOS 19: “Luck”

macOS 16: “Cheer”

watchOS 12: “Nepali”

visionOS 3: “Discovery”

Claro que ainda estamos longe de saber o que a Apple planeia para as atualizações de software do próximo ano. Até porque muitas novidades irão aparecer num mercado permanentemente e ebulição.

Será que a IA vai ser ainda mais independente da ajuda humana? Iremos ter mais serviços servidos pelas comunicações satélite? Irá o iPhone apresentar alguma tecnologia que mude a forma como o mercado interage com este dispositivo?

Bom, não sabemos o que aí vem, mas o mundo não para.

Resta saber se a empresa tem a sorte de acertar no que os utilizadores anseiam que apareça. Do nosso lado, deixamos à Apple um lembrete: a Siri em português de Portugal!