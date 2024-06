Apple explica por que apenas a série iPhone 15 Pro atende aos requisitos da Apple Intelligence

Gerou alguma polémica o facto de só os iPhone 15 Pro e 15 Pro Max serem compatíveis com a Apple Intelligence. Contudo, a empresa tem uma explicação para essa escolha. Sobre os iPhone 15 e 15 Plus, ainda não está tudo preto no branco!

Apple Intellience não será para todos

No passado dia 10 de junho, a empresa de Cupertino apresentou ao mundo o Apple Intelligence. Estamos a falar num conjunto de modelos de inteligência artificial da Apple que, entre outras funções, impulsionará a nova Siri. No entanto, houve uma tripla polémica em relação a isso. Por um lado, até 2025 estará disponível apenas em inglês dos Estados Unidos; por outro, estará restrita na Europa; e, a maior polémica, é que será uma função muito limitada, com muitos iPhones não compatíveis com a Apple Intelligence.

Claro que as vozes já ecoam pelos quatro cantos da internet a acusar a Apple de querem, legitimamente, vender mais iPhones novos, já que apenas os iPhone 15 Pro e 15 Pro Max terão essa funcionalidade (além da linha iPhone 16, que ainda será apresentada). No entanto, já vimos que a Apple justificou esta escolha, goste-se ou não, invocando a compatibilidade com a grande novidade do iOS 18.

Apple... ou tudo, ou nada!

Conforme referimos, a Apple Intelligence é composta por vários modelos de linguagem num modelo de execução mista. Isso significa que uma parte dos processos é executada localmente, aproveitando um hardware específico do dispositivo para realizar as solicitações. Outra parte, que exige mais recursos, é processada na cloud, mais especificamente em servidores avançados da Apple que resolvem as solicitações de forma privada, sem que haja praticamente diferença percetível em relação à execução local.

O problema é que grande parte desses processos é executada localmente e nem todos os dispositivos conseguem executá-los eficientemente. No caso dos iPads e Macs, apenas os dispositivos com chip da série 'M' conseguem. Nos iPhones, a limitação é ainda maior, dado que apenas os iPhone 15 Pro e 15 Pro Max conseguem.

Sobre estas escolha, quem respondeu foi o próprio John Giannandrea, engenheiro especializado em inteligência artificial que há alguns anos deixou o Google para se tornar o principal responsável dessa área na Apple.

Durante as entrevistas concedidas à comunicação social, no decorrer do evento WWDC 2024, Giannandrea explicou a necessidade de ter uma grande largura de banda no dispositivo, um bom tamanho de motor neuronal e um desempenho ótimo para que os diferentes modelos da Apple Intelligence possam ser executados. Isso se traduz em características que apenas os iPhone 15 Pro possuem: 8 GB de RAM, um motor neuronal de última geração e um chip como o A17 Pro.

Longe de dizer que os outros iPhones não podem executar essa IA, Giannandrea afirmou que podem, mas não de forma tão eficiente. "Modelos mais antigos poderiam executar isso, mas seria muito lento para ser útil", reconheceu o executivo da Apple, deixando clara a postura da empresa, que é a de preferir não implementar a Apple Intelligence se não for garantido que funcionará de forma eficaz.

E então os iPhone 15 e 15 Plus?

A grande surpresa é que nem mesmo o iPhone 15 ou 15 Plus, lançados junto com os 'Pro', têm a Apple Intelligence. A explicação já conhecemos e podemos entender perfeitamente que não possuem o hardware mais adequado para isso. A dúvida é outra. Por que a Apple não lhes adicionou já um hardware adequado quando foram desenvolvidos?

O grande aumento da IA começou há dois ou três anos e a Apple apresentou a sua grande aposta agora, o que não significa que tudo isso tenha sido desenvolvido nos últimos meses ou semanas. Eles vêm a desenvolver estes modelos há tempo suficiente para já terem determinado os requisitos e projetado um hardware adequado para os iPhone 15 e 15 Plus.

Aqui já se misturam teorias da conspiração. Desde aqueles que pensam que isso foi feito de propósito para aumentar as vendas dos 'Pro', até aqueles que acreditam que realmente não sabiam os requisitos a tempo. O único confirmado é que, goste-se ou não, esses iPhones não terão a Apple Intelligence. Por enquanto, ninguém em Cupertino confirmou por que não pensaram em colocar um hardware melhor nos iPhone 15 e 15 Plus. Talvez tenha sido apenas um erro nas expectativas. Ninguém sabe.

Segundo o que foi já alvo de rumor é que toda a série de iPhone 16 resolverá esta questão, sendo compatível com a Apple Intelligence. Não se descarta algum tipo de extra para os modelos 'Pro', mas pelo menos toda a série deve ter o que já foi apresentado. Isso será acompanhado pela ideia de que os 16 e 16 Plus terão 8 GB de RAM, um motor neural atualizado e um chip da mesma família dos 'Pro'.