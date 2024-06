Apple Inteligence: chegou a IA da Apple para os seus dispositivos e para o ajudar

A Apple prometera que a IA ia ser um dos pontos basilares das suas estruturas para o futuro. Esta é cada vez uma realidade presente e a marca estava a ficar para trás. Agora isso muda com a chegada da Apple Inteligence, a IA da Apple para o iPhone, iPad e todos os dispositivos da marca.

A IA chegou finalmente aos sistemas da Apple e promete revolucionar o que estes oferecem aos utilizadores. Quer ajudar a processar e criar informação, usando todos os modelos de LLM que estão disponíveis.

Assenta em 4 pontos de base e que vão guiar todas a experiência de utilização. Falamos da segurança, da perceção dos contextos, criação de imagens e de texto. Será sempre baseado na informação dos utilizadores e, sempre que possível, será criada dentro do dispositivo, sem qualquer partilha.

Irá obter informação das apps e dos dados do utilizador, olhando ainda ao ecrã e ao que nele se está a passar. Como tem noção de contexto, saberá escalar uma reunião ou uma marcação de um amigo, sempre ajustado ao que foi conversado ou recebido no email ou numa mensagem.

No campo da segurança, algo que a Apple defende para a sua IA, os dados vão sempre estar no iPhone ou outros dispositivos. Esta nunca será partilhada e apenas em situações específicas será enviada para os servidores da Apple. Mesmo neste caso será enviado apenas o essencial e os utilizadores podem verificar a sua privacidade.

Outro ponto importante onde a IA irá estar presente é na Siri. Esta tem agora uma nova imagem, sendo mais espalhada no ecrã do iPhone ou do iPad. A assistente virtual permitirá fazer correções em tempo real e mantém o contexto.

Também terá reconhecimento do ecrã e poderá receber indicação para interagir nesse contexto, sem necessitar de mais informações. A ‌Siri‌ conseguirá compreender e realizar ações em mais apps ao longo do tempo e inclui um índice semântico de fotos, eventos de calendário e arquivos.

A‌ Siri‌ também irá ajudá-lo com a escrita e um novo recurso chamado Rewrite permite alterar o tom ou fazer revisões de texto no Mail e em outros aplicativos. O Apple Intelligence também resumirá automaticamente as notificações. Um novo modo de foco pode analisar automaticamente notificações e mensagens para ver se elas são importantes para interromper.

Claro que outras apps da Apple vão receber esta integração com a Apple Inteligence, para obter o máximo. Falamos das Notas, das Fotografias, do Mail e muito mais. Toda a informação presente será ajudada para ser ainda ainda melhor.

A Apple não se quer limitar apenas à sua IA e revelou que também outras modelos de IA podem ser integrados. Para já revelou que o ChatGTP poderá ser usado, tanto na Siri como em outras apps do sistema, para oferecer o mesmo que é acedido já em outros sistemas. Esta integração não será por uma app e estará presente na fundação dos sistemas da Apple.

A Apple Inteligence estará disponível quando todas as novas versões forem lançadas e será gratuita para todos. Não foi ainda revelado que dispositivos vão ter acesso a esta novidade. Por agora esta IA estará apenas disponível para os utilizadores em inglês.