Alternativa à App Store à vista! Setapp estará em breve nos iPhones europeus

A App Store da Apple está prestes a ser virada do avesso. Com a entrada em vigor da DMA (Digital Markets Act) e a aparente implementação da mesma pela Apple, vamos assistir à chegada de lojas de aplicações de terceiros. E já se sabe qual será a primeira loja alternativa a chegar, quando o fará e o que promete. Conheça a Setapp.

Com a chegada da DMA começarão a aparecer lojas de aplicações no iOS, um desenvolvimento que tem causado grande agitação no mundo da tecnologia e que promete mudar os iPhones para sempre.

Os utilizadores de Mac provavelmente conhecem a Setapp ou já ouviram falar dela. Para quem não conhece, trata-se de uma loja por assinatura desenvolvida pela MacPaw. É muitas vezes referida como a Netflix das apps e, ao pagar uma taxa mensal, o utilizador pode aceder a uma coleção de apps de natureza mais premium, como a versão paga do Spark ou o CleanMyMac X.

Setapp chegará em abril

Esta expansão promete uma seleção diversificada de aplicações premium para os utilizadores e um ambiente de apoio para os programadores.

Afirmou a empresa de desenvolvimento.

Tal como a versão para Mac, espera-se que a Setapp para iOS seja baseada em subscrição e, embora o preço ainda não seja conhecido, pode-se falar sobre o que oferece no Mac.

O plano básico custa 9,99 dólares por mês e inclui uma subscrição exclusiva para Mac. Depois, por 12,49 e 14,99 dólares, pode aceder a dois planos que incluem um ou quatro Macs e quatro iPhones/iPads, respetivamente. Já com a subscrição iPhone pode utilizar algumas aplicações que têm versões iOS.

O que é que se encontra na Setapp para Mac?

Normalmente, pequenas apps para coisas muito específicas, como redimensionar várias fotos ao mesmo tempo, visualizar Markdown em tempo real, fazer capturas de ecrã, converter formatos ou medir qualquer coisa no ecrã. Isto tem a sua razão de ser num sistema de computador, mas teremos de ver que tipo de aplicações chegam ao iOS.

Para já, o que a MacPaw confirmou é que a Setapp para iOS terá, pelo menos, as seguintes cinco categorias: ferramentas de produtividade e negócios, software criativo e de design, estilo de vida e produtividade, apps úteis e ferramentas profissionais especializadas. Estas estarão na versão beta, então é provável que haja bastantes mais no futuro.

