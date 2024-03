Xiaomi: novo e fantástico Watch S3 por apenas 149 euros

A Xioami é uma das empresas tecnológicas que mais tem crescido nos últimos anos. A empresa deu a conhecer no Mobile Word Congress 2024 novos produtos dedicados ao lifestyle. O novo e fantástico Watch S3 está disponível por apenas 149 euros.

Xiaomi Watch S3 tem 15 dias de autonomia

O Xiaomi Watch S3 é um smartwatch multifuncional, com um design de relógio clássico, capaz de satisfazer as necessidades práticas dos utilizadores. Com um grande ecrã AMOLED redondo de 1,43" e uma estrutura em liga de alumínio leve, este produto é inspirado no design clássico dos relógios.

O Xiaomi Watch S3 oferece aos utilizadores um novo nível de personalização, com molduras e braceletes intercambiáveis. Rodando a moldura, os utilizadores podem encaixar no lugar e exibir um mostrador único, exclusivo para essa moldura específica no ecrã inicial.

O Xiaomi Watch S3 oferece um desempenho superior graças ao novo e poderoso sistema operativo Xiaomi HyperOS. O relógio possui uma bateria de longa duração, capaz de durar até 15 dias. Além disso, carrega rapidamente, oferecendo até dois dias de utilização com apenas um carregamento de 5 minutos.

No que diz respeito ao acompanhamento de desportos, o Xiaomi Watch S3 oferece mais de 150 modos de desporto para os utilizadores escolherem.

Este smartwatch também oferece capacidades avançadas de monitorização da saúde, apresentando um módulo de monitorização do ritmo cardíaco de 12 canais, que mede o ritmo cardíaco com maior precisão do que as gerações anteriores de dispositivos.

O produto inclui ainda uma função de “Animal do Sono”, uma adição divertida que permite criar um perfil de sono com base nos últimos 7 dias de utilização, associando esse padrão de sono ao de um animal.