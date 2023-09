Power Station OUKITEL BP2000 – para que nunca lhe falte energia

Seja para garantir que não sofre com as quebras de energia, seja para manter dispositivos ligados mesmo nos lugares mais remotos, as Power Station a bateria e com carregamento a energia solar, são hoje uma opção viável e muito mais sustentável que os geradores que recorrem a combustíveis para funcionar. A OUKITEL tem também a sua proposta nesta área. Conheça a Power Station OUKITEL BP2000.

A OUKITEL BP2000 é uma power station com bateria de 2.048 Wh, mas que pode ser aumentada com as baterias de expansão. Com um total de 7 destas baterias, o BP2000 pode atingir uma capacidade de 16.384 Wh. A elevada capacidade e compatibilidade com 99% de todas as unidades de armazenamento de energia disponíveis no mercado também qualificam este produto como um parceiro prático para sistemas compactos de energia solar.

Tem um carregamento rápido de 1.800 watts, que permite que o nível da bateria suba de 0% a 80% em 90 minutos. O carregamento duplo com PV1000 e AC1500W é ainda mais rápido. A bateria chega a 80% em apenas uma hora.

Além disso, a estação de energia oferece uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS). No caso de uma queda de energia, entrará em ação em 10 ms para a sua ligação de energia convencional e continuará a fornecer energia a dispositivos importantes, como o frigorífico ou o computador. A tecnologia LiFePO4 usada neste produto garante uma vida útil longa mais de 3.500 ciclos de carregamento e, portanto, até 10 anos de vida útil da central elétrica.

Cada vez mais pessoas estão a recorrer à eletricidade verde proveniente de uma central elétrica doméstica, seja a ocupar uma parte do telhado ou de uma varanda. No entanto, os dispositivos de armazenamento adequados, ainda não são muito populares para que a energia gerada não seja desperdiçada (mesmo que vendido o excedente). O Oukitel BP2000 é perfeito para isso.

Entre outras coisas, isso deve-se ao inversor bidirecional ultramoderno. Permite o carregamento AC ultrarrápido com potência de entrada de até 1.800 W. Além disso, o chip de energia MPPT garante alta eficiência ao carregar com energia solar. Se a bateria de 2.048 Wh não for suficiente, pode usar baterias adicionais para obter uma capacidade ainda maior.

É um produto indicado para carregar o smartphone ou o computador, mas também para fornecer energia a eletrodomésticos, ferramentas elétricas ou outros dispositivos.

A estação de energia OUKITEL BP2000 está disponível em promoção de lançamento, por apenas 1199€ (IVA incluído) utilizando o código de desconto OUKI100. O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem taxas adicionais.

Tem ainda disponíveis outras opções com baterias adicionais e painéis solares, com descontos a não perder, utilizando o código OUKI200.

OUKITEL BP2000