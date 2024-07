Polícia americana apresentou uma nova frota de 17 carros desportivos

Agentes de ação comunitária, uma polícia de proximidade e intervenção rápida, foram equipados com 17 viaturas desportivas, os puro-sangue, também conhecidos como muscle cars.

Sabemos como a polícia italiana não hesita em mostrar os Lamborghinis que utiliza para patrulhar as ruas. O Dubai seguiu o exemplo com carros de luxo e os Estados Unidos não quiseram ficar para trás.

Localidades como Miami Beach começaram a utilizar uma nova frota de Rolls-Royce Ghost e agora os agentes da Equipa de Ação Comunitária (CAT) do Condado de Richland (Carolina do Sul) juntaram-se a eles.

O xerife do condado, Lean Lott, apresentou os novos veículos a 1 de julho.

A cidade de pouco mais de 400.000 habitantes tem uma frota de 17 novos Ford Mustang GTS da geração S650. O departamento diz que não quer exibir-se com esta compra, mas sim aproximar-se da comunidade para criar um vínculo, disse Lott ao The State.

A Equipa de Ação Comunitária precisa de trabalhadores e esta pode ser uma forma de os atrair.

As crianças e os adultos vêem-nos e gostam deles, e depois aproximam-se do carro e começam a falar com o agente.