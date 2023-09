Superchargers: Tesla atinge o impressionante número de 50.000 carregadores rápidos

A Tesla fez o trabalho de casa como deve ser. Cria uma marca de carros elétricos e espalha pelo mundo os carregadores para os alimentar. A fórmula é esta, e a empresa hoje chegou ao impressionante número de 50 mil. Aliás, este é um trunfo de tal ordem importante que as outras marcas estão já a modificar as portas de abastecimento nos carros elétricos para poderem abastecer nestes carregadores rápidos. Então é uma aposta ganha?

A Tesla, icónica empresa de veículos elétricos, atingiu um novo marco na sua rede de carregamento rápido conhecida como "Superchargers". De acordo com os dados fornecidos em setembro, a rede conta agora com um impressionante total de 50.000 postos de carregamento em todo o mundo.

Esta conquista representa um aumento significativo, com 5.000 novos postos instalados desde abril e um total de 10.000 desde novembro do ano passado.

Superchargers: 11 anos a obrigar o mercado a mudar

A história dos "Superchargers" da Tesla começou em setembro de 2012 nos EUA, quando foi aberta a primeira estação de carregamento. Nesse mês, foram criadas seis estações no total, conforme comunicado pela Tesla na sua conta Twitter/X.

Desde o seu lançamento nos EUA em 2012, o crescimento internacional da rede Supercharger tem sido notável. Em aproximadamente seis anos, foram adicionados cerca de 10.000 postos de carregamento rápido em todo o mundo. Em 2020, a rede tinha crescido para 20.000 estações e atingiu 30.000 em 2021.

Atualmente, o número ascende a 50.000 postos espalhados por mais de 30 países.

Apesar deste progresso, a Tesla anunciou em outubro de 2021 a sua intenção de triplicar a expansão da rede Supercharger nos próximos dois anos, o que significa que ainda há muito trabalho a fazer.

Décimo aniversário na Europa e a internacionalização da rede

Na Europa, a Tesla celebrou um marco importante ao convidar todos os proprietários de veículos elétricos para um dia de carregamento gratuito no mês passado. Este dia assinalou o décimo aniversário da abertura das primeiras seis estações de Supercharger na Noruega, que teve lugar a 29 de agosto de 2013. Desde então, a rede de carregamento rápido da Tesla expandiu a sua presença para 36 países na Europa, Médio Oriente e África (EMEA), com mais de mil locais e mais de 13.000 pontos de carregamento individuais.

Inicialmente, a utilização das estações dos super carregadores rápidos era gratuita para todos os proprietários de veículos da Tesla. No entanto, ao longo do tempo, foram implementados limites de utilização anual gratuita e, mais recentemente, todos os novos clientes têm de pagar pelo carregamento nas estações de Supercharger.

Além disso, cada vez mais estações de Supercharger permitem que veículos elétricos de outras marcas utilizem também a infraestrutura de carregamento. A Tesla tem planos para abrir totalmente a sua rede de carregamento rápido a nível global, e para os condutores de veículos de outras marcas pagarem taxas ligeiramente mais elevadas nas estações de Supercharger. No entanto, com uma subscrição mensal de 12,99 euros, os condutores podem igualar as taxas de carregamento da Tesla.

Líder em carregamento rápido na Europa

De acordo com a empresa, na região EMEA, mais de 70% da rede Supercharger está acessível a veículos elétricos de outras marcas. Atualmente, a rede de carregamento rápido da Tesla é composta por mais de 9.200 Superchargers e 660 estações no total, o que a torna a maior rede de carregamento rápido da Europa e solidifica a posição da Tesla como líder na indústria de veículos elétricos.

Estes números são um incentivo e um trunfo. Os proprietários sabem que os seus carros poderão carregar mais rápido e que a rede tende a expandir-se, permitindo uma maior liberdade de abastecimento. Em Portugal existem 8 Superchargers ativos, segundo a Tesla.