Apple lançou o iOS 15.7.9 com “importantes correções de segurança”

Depois da Apple ter lançado, com alguma urgência, correções de segurança nos seus modelos atuais, agora dispensa a proteção também para os modelos mais antigos, que ficaram no iOS 15.

Apple lança o iOS 15.7.9. Atualização chega a iPhones com 7 anos

Conforme demos conta, a Apple lançou na semana passado o iOS 16.6.1 para os iPhones mais recentes e agora está disponível uma atualização para dispositivos iPhone e iPad mais antigos. O iOS 15.7.9 agora está a ser lançado com o que a Apple diz serem “correções de segurança importantes” para estes utilizadores.

As notas de lançamento oficiais do iOS 15.7.9 não mencionam nenhum novo recurso além dos melhoramentos de segurança. A empresa simplesmente diz que o iOS 15.7.9 “fornece correções de segurança importantes e é recomendado para todos os utilizadores”.

Portanto, para quem tem um iPhone 6S (todos os modelos), iPhone 7 (todos os modelos), iPhone SE (1.ª geração), iPad Air 2, iPad mini (4.ª geração) e iPod touch (7.ª geração), não perca tempo, instale já esta atualização.

Como obter o iOS 15.7.9

A distribuição ocorre como uma atualização over-the-air (OTA), dependendo das configurações do utilizador, no horário pré-selecionado ou diretamente após a disponibilidade. Como alternativa, pode usar o iTunes no seu PC com Windows ou com macOS, para puxar a atualização.

A atualização é fortemente recomendada para todos os restantes utilizadores do iOS 15 devido às alterações relevantes em termos de segurança. Se quiser receber a atualização o mais rapidamente possível e não quiser esperar pela instalação automática, pode procurar a atualização de software nas definições e instalá-la diretamente.

Para o fazer, vá a Definições -> Geral -> Atualização de software. A atualização do iOS é aí apresentada e pode iniciar a transferência diretamente e instalá-la. Desta forma, normalmente recebe a atualização mais rapidamente do que se esperar por uma notificação de atualização ou selecionar a função automática.

O iOS 15.7.9 contém melhorias, correções de erros e atualizações de segurança. Para obter informações sobre os aspetos de segurança das atualizações de software da Apple, visite este sítio web.